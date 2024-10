O ucztach, ucztowaniu i gościnności rozmawiają bibliści w Krakowie

„O ucztach, ucztowaniu i gościnności. Biblia – dziedzictwo – tradycja” – pod takim hasłem w dniach 17-19 października odbywa się w Krakowie interdyscyplinarne sympozjum międzynarodowe. To druga edycja cyklicznego wydarzenia, którego celem jest przybliżanie szeroko rozumianej tematyki obecności Biblii w kulturze świata, także w wymiarze dialogu ekumenicznego.

Uczta w centrum chrześcijaństwa

W tym roku organizatorzy sympozjum zwrócili uwagę na ucztę, która jest jednym z najpiękniejszych i najczęstszych biblijnych obrazów, niosącym w sobie wielkie bogactwo treści i znaczeń. „Chcemy zagłębić się w tematykę ucztowania. W chrześcijaństwie uczty odgrywają ogromną rolę. W samym centrum chrześcijaństwa jest uczta eucharystyczna – spotykanie na łamaniu chleba. To było od samego początku zaświadczane – uczniowie w Emaus rozpoznali Jezusa właśnie na łamaniu chleba” – zwrócił uwagę ks. prof. Roman Bogacz, biblista z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W czasie trzech dni sympozjum jego prelegenci przedstawili nie tylko teologiczną charakterystykę najsłynniejszych biblijnych uczt tj. opisanej w Starym Testamencie uczty weselnej Samsona, czy nowotestamentowego wesela w Kanie Galilejskiej, podczas którego Jezus cudownie przemienił wodę w wino, urodzinowej uczty Heroda Antypasa, podczas której zatańczyła Salome, wnuczka Heroda Wielkiego, i poprosiła o głowę Jana Chrzciciela, a przede wszystkim Ostatniej Wieczerzy, ale także przybliżone zostały zagadnienia pozwalające osadzić je w konkretnym kontekście kulturowo-historycznym i pokazać ich oddziaływanie na ludzką kulturę, tradycję kolejnych wieków i teologię.

„Czasem przechodzimy przez ten świat, obok nas idzie Wędrowiec, a my Go nie dostrzegamy – On często do nas mówi przez ludzi, przez których byśmy się nie spodziewali. Ostatecznie prowadzi nas do uczty – tej, która jest spełnieniem wszystkich uczt i tej, która daje nam nadzieję. Obyśmy dzisiaj dostrzegali przechodzącego obok nas Jezusa, a może zobaczymy Go także podczas uczty, gościnności. Myślę, że musimy mieć oczy szeroko otwarte i nie chodzi tylko o naukowe dociekanie, ale zdecydowanie o coś więcej. Obyśmy słuchali przemawiającego do nas Boga w Jego słowie” – mówił na otwarcie sympozjum rektor UPJPII ks. prof. Robert Tyrała.

Krakowskie Ekumeniczne Dni Biblijne

Sympozjum pomyślane jest jako wydarzenie komplementarne do organizowanych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie od ponad 20 lat wykładów otwartych „Biblia w kulturze świata”, ale także jako element obchodów Krakowskich Ekumenicznych Dni Biblijnych. Centrum tych ostatnich stanowi Maraton Biblijny, czyli publiczne czytanie Pisma Świętego: Psalmów i Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym. W tym roku rozpocznie się on w niedzielę 20 października w kościele ewangelicko-augsburskim św. Marcina przy ul. Grodzkiej 58.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy współudziale Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej – Oddział Krakowski w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe, pod patronatem miasta Kraków.