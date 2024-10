O ciszy w sercu Warszawy - debata w Centrum Myśli Jana Pawła II

Żyjemy w cywilizacji hałasu, która nie sprzyja refleksji nad naszym życiem i oddala nas od własnego wnętrza – mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News dr Bartosz Wieczorek, etyk, filozof i teolog kultury z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Właśnie ta instytucja organizuje jutro (29.10) debatę „Cisza – prawo czy przywilej?”. Jej uczestnicy zapraszają do wspólnej refleksji nad ciszą, będącą obecnie towarem deficytowym.

Karol Darmoros

Wtorkowa debata jest podsumowaniem tegorocznego cyklu spotkań Centrum Myśli Jana Pawła II „Porozmawiajmy o człowieku”. Jego zwieńczeniem będą zaplanowane na listopad warsztaty. Ich uczestnicy będą mogli zgłębić znaczenie ciszy - rozumianej zarówno jako stan zewnętrzny, jak i wewnętrzny – oraz jej roli w życiu codziennym.

Jak udoskonalić swą ciszę?

Dr Bartosz Wieczorek podkreśla, że, cisza, szczególnie w mieście, staje się dobrem rzadkim i trudnym do uchwycenia. Jej brak ma poważne konsekwencje dla zdrowia i kondycji psychicznej. „Jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, kim naprawdę jesteśmy, i kierujemy się tylko tym, co na zewnątrz, tracimy coś najcenniejszego” – podkreśla rozmówca Radia Watykańskiego-Vatican News.

Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II odwołuje się także do przesłania Karola Wojtyły, który już w „Pieśni o Bogu ukrytym” opisał ciszę jako niezbędny warunek podróży do własnego wnętrza. „Wojtyła przedstawił tam wizję wewnętrznej drogi, podróży człowieka do wnętrza siebie, której koniecznym etapem jest cisza, kontemplacja, oderwanie od zgiełku świata” – mówi dr Bartosz Wieczorek.

Św. Jan Paweł II - mistrz słowa, mistrz ciszy

Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II dodaje, że Papież Polak przywiązywał szczególną wagę do milczenia i skupienia. Stwarzały one bowiem przestrzeń dla głębokiej pracy duchowej. „Gdy nagle zagłębiał się w modlitwie, w kontemplacji, to wszyscy byli zniecierpliwieni, że tracimy czas, a jego postawa pokazywała, że modląc się, nie robiąc nic, co wydaje się na zewnątrz, my naprawdę pracujemy głęboko nad samymi sobą” - w ten sposób dr Wieczorek nawiązuje do słynnych pauz Jana Pawła II podczas jego wystąpień i pielgrzymek.

Warsztaty z ciszy

Na listopadowych warsztatach organizatorzy zgłębią praktyczne sposoby radzenia sobie z hałasem we współczesnym świecie i wprowadzenia ciszy do codziennego życia. „Chcemy pokazać, że cisza to nie tylko brak dźwięków, lecz stan wewnętrznego skupienia, moment na refleksję nad własnym losem” – mówi dr Wieczorek. Jak podkreśla, „refleksja nad własnym losem to pytanie egzystencjalne, stanowiące o istocie człowieczeństwa. Kto je sobie stawia, ten ma jeszcze coś do odkrycia w sobie”.

„Debata ma skłonić ludzi do zastanowienia się, gdzie jesteśmy w naszym życiu: czy w sobie, czy może tylko na zewnątrz?” – podsumowuje dr Bartosz Wieczorek. Warsztaty odbędą się 14, 21 i 28 listopada o godzinie 18:00 w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Międzynarodowa Rada Muzyczna UNESCO już w 1969 roku przyjęła uchwałę przeciwstawiającą się nadmiarowi hałasu, w tym nadużywaniu muzyki w miejscach publicznych i prywatnych, uznając ten fakt za pogwałcenie wolności osobistej i prawa każdego człowieka do ciszy. WHO, w swoim raporcie z 2011 roku nazwała zanieczyszczenie hałasem „nowoczesną zarazą”, stwierdzając, że istnieją dowody na to, że ekspozycja na hałas środowiskowy ma negatywny wpływ na zdrowie ludności.

(autor jest pracownikiem Polskiego Radia)