Narodowy Marsz Papieski w hołdzie bł. ks. Jerzemu Popiełuszce

To wydarzenie połączy pamięć o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce i świętym Janie Pawle II. Jutro ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Papieski. Celem manifestacji jest upamiętnienie 40. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Współorganizator marszu Paweł Ozdoba w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News podkreśla aktualność przesłania kapłana-męczennika.

Karol Darmoros - Warszawa

Choć sentencja „zło dobrem zwyciężaj” pochodzi z Listu św. Pawła do Rzymian, to na stałe związała się z misją ks. Jerzego Popiełuszki. Na kilka godzin przed zamordowaniem przez funkcjonariuszy SB, kapelan „Solidarności” w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy powiedział: „Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa”.

Niekończąca się inspiracja

„Przesłanie ks. Jerzego ma ogromną moc i może inspirować każdego z nas, zarówno w życiu codziennym, jak i w sferze publicznej. Jest to nie tylko wezwanie do walki z niesprawiedliwością, ale również do zachowania wewnętrznego pokoju i miłości wobec bliźnich” - mówi Paweł Ozdoba.

Nasz rozmówca wskazuje, że w czasach pełnych napięć i podziałów, przesłanie ks. Jerzego to praktyczna wskazówka, jak budować społeczeństwo oparte na wartościach chrześcijańskich. „To nasze zadanie, by wprowadzać te idee w życie, nie tylko na poziomie osobistym, ale także w relacjach społecznych, politycznych i kulturalnych” – dodaje współorganizator marszu.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – bohater uniwersalny

„Postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki nie może być ograniczana jedynie do kontekstu historycznego, do czasów PRL” – zaznacza Paweł Ozdoba. Były prezes Centrum Życia i Rodziny wskazuje nie tylko na rolę męczennika w walce z reżimem komunistycznym. W jego ocenie nawet ważniejsze jest przesłanie człowieczeństwa płynące z postawy duchownego, urodzonego w Okopach na Podlasiu. „To przede wszystkim człowiek, który pokazywał, jak głęboko można kochać ludzi, ojczyznę i wartości fundamentalne dla chrześcijaństwa, takie jak ochrona życia, wolność i prawda” - mówi Paweł Ozdoba.

Współorganizator Narodowego Marszu Papieskiego zauważa, że nauczanie ks. Jerzego wykracza daleko poza lata 70. czy 80. XX wieku. „Jego postawa, pełna odwagi i bezkompromisowej walki o prawdę, jest czymś, co możemy naśladować dzisiaj. Świadkowie jego życia podkreślają, że ks. Jerzy był prostym człowiekiem, który mimo to stał się symbolem świętości. To dowód na to, że każdy, nawet najzwyklejszy człowiek, może stać się świętym, jeśli kieruje się prawdą, odwagą i miłością do bliźnich” - podkreśla rozmówca Vatican News.

Obrońca życia

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko stał się patronem ochrony życia, co, jak zauważa Paweł Ozdoba, jest dziś szczególnie istotne. „Współczesny świat, a zwłaszcza współczesna polityka, często nie szanuje prawa do życia, które powinno być chronione. Wstawiennictwo ks. Jerzego w tej sprawie jest dla nas, katolików, szczególnie ważne. Jego postawa uczy, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy bronić życia i wartości chrześcijańskich” – zaznacza. Błogosławiony ks. Jerzy, niegdyś warszawski duszpasterz służby zdrowia, wielokrotnie stawał w obronie tego podstawowego prawa człowieka. Był też nazywany „obrońcą kołyski”. Jak podkreślał, życie dziecka zaczyna się pod sercem matki. „Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa” - mówił w jednym z kazań bł. ks. Jerzy.

Za Prawdę, Kościół i Ojczyznę

Dla Pawła Ozdoby bł. ks. Jerzy Popiełuszko to duchowy wojownik, który na ołtarzu fundamentalnych wartości złożył ofiarę swego życia. „Znam takie słowa, które ks. Jerzy miał wypowiedzieć podczas jednej z rozmów. Mówił o tym, że jest gotowy na wszystko, że przeszedł barierę strachu i niczego się nie lęka. Myślę, że w dzisiejszych czasach także i my, młodsze pokolenie, osoby, które chcą naśladować ks. Jerzego, powinniśmy się kierować główną zasadą, by zło dobrem zwyciężać, ale również się nie lękać” - podkreśla Paweł Ozdoba. Jak przypomina, ta postawa spaja dwóch polskich gigantów wiary - bł. ks. Jerzego i św. Jana Pawła II.

Ksiądz Jerzy spotkał się z papieżem tylko raz, w 1983 roku. Po brutalnym zamordowaniu kapelana „Solidarności” Jan Paweł II apelował, by z tej tragedii wyrosło dobro. „To przesłanie jest wciąż aktualne. Dobro, które wyrosło z ofiary ks. Jerzego, stale się rozwija i naszym zadaniem jest, by nadal rosło i przynosiło dobre owoce w każdym obszarze naszego życia – zarówno prywatnego, jak i publicznego” - dodaje Paweł Ozdoba”

Narodowy Marsz Papieski w Warszawie to manifestacja wiary i przywiązania do wartości, które reprezentowali Jan Paweł II i ks. Jerzy Popiełuszko. To również przypomnienie, że ich przesłanie wciąż żyje w sercach Polaków i powinno kształtować naszą codzienność. Manifestacja wyruszy w sobotę 19 października o 13:00 z placu Zamkowego. Następnie Zwieńczeniem marszu będzie godzina 16:00 i Eucharystia w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na stołecznym Żoliborzu.

