W sobotę 12 października przypada jesienny dzień katakumb. Tego dnia po uprzedniej rezerwacji będzie można nieodpłatnie zwiedzać starożytne chrześcijańskie nekropolie w Rzymie i w wielu innych regionach Włoch. Dostępne będą też wybrane katakumby, które normalnie pozostają zamknięte dla ogółu zwiedzających.

Krzysztof Bronk - Watykan

Dzień katakumb organizuje Papieska Komisja Archeologii Sakralnej. Jak mówi Radiu Watykańskiemu jej przewodniczący ks. Iacobone, na temat tegorocznych dni, wiosennego i jesiennego, świadomie wybrano słowa: „Od pamięci do modlitwy”, aby przygotować zwiedzających na bliski już Rok Święty. „Zapraszamy ludzi do odwiedzenia naszych katakumb, gdzie znajduje się cała seria obrazów, symboli, znaków, które przypominają nam o pamięci, a zarazem prowadzą do wewnętrznej refleksji, a ludzi wierzących do modlitwy” – mówi ks. Pasquale Iacobone. Podkreśla on, że katakumby zwracają nas ku początkom chrześcijaństwa, a także ku uczniom Chrystusa, którzy za swą wiarę ponieśli śmierć, ponieważ przez wiele wieków to właśnie w katakumbach spoczywały i były czczone ciała męczenników.

Ks. Iacobone zapowiada zarazem, że w Roku Świętym nie będzie dni katakumb. Przewidzianych jest natomiast szereg wydarzeń jubileuszowych, które będą się odbywać na terenie antycznych nekropolii.

Kompletna lista dostępnych w najbliższą sobotę katakumb znajduje się na stronach www.catacombeditalia.va oraz www.giornatadellecatacombe.it Tam też można dokonać rezerwacji.