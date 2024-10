Inauguracja roku akademickiego 2024/2025 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Lud Boga nie jest nigdy prostą sumą ludzi ochrzczonych – jest raczej „my" Kościoła […] Uniwersytet Papieski nie jest prostą sumą uczonych i studentów. Jest jakimś „my"; trzeba mieć świadomość „my" - mówił kard. Grzegorz Ryś podczas wykładu inauguracyjnego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Była to 627. inauguracja roku akademickiego i 70. jako już samodzielnej uczelni.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się w środę, 16 października. Poprzedziła ją Msza św. w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Mszy św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII, a koncelebrowali m.in. kard. Stanisław Dziwisz, abp Wacław Depo, bp Jan Kopiec, bp Jan Zając, bp Leszek Leszkiewicz, bp Stanisław Jamrozek, bp Robert Chrząszcz.

Być człowiekiem prawdy

W słowach homilii abp Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII odwołał się do słów Jezusa stojącego przed Piłatem: „Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. Co to znaczy „być z prawdy?” – odpowiedź na to pytanie znajdujemy w twórczości i działalności duszpasterskiej kard. Karola Wojtyły i późniejszego papieża Jana Pawła II, tam „bycie z prawdy” znajduje swoje głębokie odbicie – zauważa arcybiskup – to intelektualna prawość i uczciwość, to umiejętność odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu, to właściwie ukształtowane sumienie. „Człowiek prawego sumienia podąża za tym sumieniem” – mówił arcybiskup akcentując, że człowiek „będący posłusznym prawdzie winien konsekwentnie postępować za dobrem ”. Przywołując myśl Emmanuela Levinasa mówił, że nawet morderstwo i zabijanie drugiego człowieka, jak pisał francuski filozof mając na myśli holokaust, zaczyna się od obojętności na los drugiego człowieka. Do nagannych postaw wobec prawdy i odchodzenia od własnego sumienia należy do obojętności dodać milczenie i kłamstwo, a zwłaszcza obronę kłamcy. Karol Wojtyła pisał o dwóch nieautentycznych postawach wobec prawdy: konformizmie i uniku.

Arcybiskup ,mówiąc o prawdzie przywołał także książkę Karola Wojtyły „Osoba i czyn” z 1969 r., w której autor opisuje postawy wobec prawdy. „Być człowiekiem z prawdy to znaczy za dobrem konsekwentnie postępować, odrzucając równie konsekwentnie to, o czym sumienie mówi, że jest złe, że jest kłamstwem”. Zauważył też, że „prawda nigdy nie jest komfortowa”. Abp Marek Jędraszewski zauważył, że inauguracja roku akademickiego UPJPII w Krakowie w 46. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową stawia szczególnie wyraźnie postać św. Jana Pawła II jako człowieka z prawdy. Niektóre rysy osobowości patrona uniwersytetu zilustrował w swoich relacjach dyr. Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w latach 1984-2006 Joaquin Navarro-Valls w niedawno wydanej książce „Moje lata z Janem Pawłem II”. Wskazał w niej siedem elementów postawy Ojca Świętego: jasno zarysowana hierarchia wartości, na których szczycie stoi Jezus Chrystus; odpowiedzialność za innych; pełne zatroskania pytanie: „co jeszcze my możemy zrobić?”; jasny obraz aktualnej sytuacji i jej wyzwań; nonkonformizm; wiara i modlitwa; solidarność z innymi w prawdzie. Arcybiskup zaznaczył, że są one „wyzwaniem i zadaniem” dla całego UPJPII, bo taki patron jak Jan Paweł II „zobowiązuje do wierności jemu, jego nauczaniu, jego niezłomności w głoszeniu całemu światu Chrystusa w porę i nie w porę”.

Chluba przeszłości i jakość przyszłości

W przemówieniu inauguracyjnym Rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, podsumował osiągnięcia uczelni i wyraził nadzieje na przyszłość. Mówił o postępach w rozbudowie kampusu, w tym o ukończeniu pierwszego etapu budowy nowego budynku dydaktycznego. Rektor podzielił się też radością i podziękował za sukcesy naukowe pracownikom, studentom i doktorantom. Przypomniał również o ważnych wydarzeniach, takich jak obchody 15-lecia przemianowania Papieskiej Akademii Teologicznej na UPJPII, 650. rocznicę urodzin królowej Jadwigi, którą uczciło środowisko akademickie Krakowa hołdem złożonym w wawelskiej katedrze i konferencją naukową zorganizowaną wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i UPJPII. Rektor poinformował także o utworzeniu Wydziału Nauk o Komunikacji, jako siódmego wydziału uczelni i o aprobacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nowego kierunku studiów pt. studia nad cywilizacjami, na który nabór uczelnia rozpocznie od następnego roku akademickiego. Watykańska Dykasteria Kultury i Edukacji zatwierdziła nowy kierunek studiów – pedagogikę specjalną, a w jęz. angielskim uruchomiono Journalism and Social Communication Studies. Podkreślił też konieczność utrzymania wysokiej jakości dydaktyki oraz umiędzynarodowienia działań uniwersytetu.



Rektor zwrócił uwagę na wyzwania współczesnego świata, w tym kryzys wiary oraz wzrost zła, a nawet nienawiści w społeczeństwie, brak szacunku dla drugiego człowieka, i to od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, co kontrastuje z chrześcijańskimi wartościami, które uczelnia stara się promować. „Czasem można odnieść wrażenie, że stajemy się coraz gorsi. Powstaje więc pytanie: dlaczego tak się dzieje? My Naród Polski, który przetrwał tyle przeciwności...poddajemy się na nowo zniechęceniu” – zauważył. Przemówienie Rektor zakończył refleksją na temat nadziei i chrześcijańskiego przesłania, odnosząc się do słów papieża Jana Pawła II: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Wezwał do odważnego podejmowania trudnych pytań i dalszego dążenia do prawdy, aby „Ewangelia miała sens w życiu codziennym”, co ma być fundamentem działalności uczelni w nadchodzącym roku.

Synodalne wskazania

Wykład inauguracyjny wygłosił kard. dr hab. Grzegorz Ryś. Metropolita łódzki powiedział, że aktualnie najważniejszym pytaniem dot. Kościoła jest: „jak być misyjnym kościołem synodalnym?”. To jest pytanie wyznaczające pracę XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów, który trwa obecnie w Rzymie, a w którym kard. Ryś uczestniczy. „Ważna jest misja, a misja wyznacza wspólną drogę” – mówił kardynał przytaczając odpowiedzi, które już padły na synodzie. Przekazał też, cytując Papieża Franciszka, jak ta droga ma wyglądać: „Misja musi być dziełem miłosierdzia i musi być skierowana na miłosierdzie”. Powtórzył tez stwierdzenia Papieża, że „chrześcijanin, który nie przyjmuje miłosierdzia od Boga jest ateistą. [...] Jest potrzeba nawrócenia na relacje. [...] Nie ma misji bez kontekstu” – wyliczał metropolita łódzki.

Zauważył, że synod podpowiada, aby odnaleźć właściwy sposób realizowania misji należy rozeznawać wspólnotowo, a w tym przypadku liczy się każdy. Cechy takiego rozeznania to: odpowiedzialność, kompetencja i urząd.