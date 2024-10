Caritas Polska rozpoczyna program dożywiania i pomocy dzieciom w Etiopii

Wobec powszechnego niedożywienia i ograniczonego dostępu do czystej wody w Etiopii Caritas Polska rozpoczęła program pomocy dla dzieci w szkołach w tym kraju. Organizacja będzie też budować toalety i wspierać zajęcia sportowe dla najmłodszych.

Tomasz Zielenkiewicz - Warszawa

Organizacja przekaże pół miliona złotych, by pomóc mieszkańcom regionu Tigraj — kiedyś najbogatszej części Etiopii — gdzie obecnie panuje katastrofalny poziom niedożywienia, który dotyczy ponad 40 procent dzieci poniżej 5 roku życia i ponad 25 procent kobiet w ciąży i karmiących.

Jak relacjonuje Radiu Watykańskiemu — Vatican News Dominika Chylewska z Caritas Polska, sytuacja w Etiopii to pokłosie wojny domowej z lat 2020-2022. „Do szkół wróciło jedynie 40 procent dzieci, które wcześniej do nich chodziły, jest to prawie półtora miliona dzieci poza systemem edukacji. Mówi się o 42 procentach dzieci poniżej piątego roku życia z niedożywieniem klinicznym. Do tego co druga kobieta w ciąży i karmiąca jest niedożywiona, sytuacja jest więc dramatyczna” - zaznacza. Jak informuje Dominika Chylewska, tylko cztery osoby na 10 mają dostęp do bezpiecznej i czystej wody.

Caritas Polska, pomoc w Etiopii

Nina Mocior, kierownik ds. Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej Caritas Polska dodaje, że w regionie Tigraj panuje susza. „Ludzie, których spotykamy, nie mają dostępu do bieżącej wody. Jeśli mają szczęście, to przynoszą ją w kilkanaście minut w żółtych kanistrach, które noszą na plecach lub przewożą na osiołkach. Natomiast jeżeli mają mniej szczęścia, to taka wyprawa po wodę trwa 6 godzin w jedną i w drugą stronę. Zdarza się, że dzieci nie wybierają się do szkoły, dlatego że muszą udać się po wodę. Dodatkowym problemem jest to, że nawet pozyskana ze studni woda, nie zawsze jest bezpieczna. Na miejscu jest też duża trudność z dostępem do elektryczności, bo większość domów zapewnia jedynie prowizoryczne warunki mieszkalne” - opowiada.



W Etiopii średnie wynagrodzenie osoby, która mieszka na wsi i wykonuje prace dorywcze, to 1,5 dolara dziennie. „Takie wynagrodzenie nie wystarcza nawet na pożywienie, więc pomoc humanitarna jest tu kluczowa i pozwala tym ludziom przetrwać” - zaznacza Nina Mocior.

Caritas Polska, pomoc w Etiopii

Caritas Polska rozpoczyna wraz Caritas Etiopia program dożywiania dzieci w szkołach — dotrze z pomocą do ponad 7100 uczniów i nauczycieli w 34 szkołach. W placówkach odbudowane i zbudowane zostaną toalety. Drugim elementem wsparcia jest dożywianie. Rozdawane są wysokoenergetyczne ciastka z dobrym składem. Trzecim będzie wsparcie zajęć sportowych — doposażenie szkół w sprzęt, na przykład piłki. W Etiopii piłka kosztuje 60 dolarów, co jest poza zasięgiem większości mieszkańców tego kraju.



Caritas realizuje też projekty dożywiania w Erytrei oraz Burkina Faso, gdzie dzieci o alarmującym poziomie niedożywiania otrzymują suplementy odżywcze, a ich rodziny żywność oraz artykuły higieniczne i moskitiery. W 2024 roku Caritas Polska przekaże na projekty w Afryce ok. 1,7 mln zł.



(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)