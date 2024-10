106. inauguracja roku akademickiego na KUL. Nowoczesna uczelnia oparta na tradycji

Nasz uniwersytet jest powołany do zadań wyjątkowych – powiedział podczas inauguracji roku akademickiego 2024/25 rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski. Uroczystość połączona była z ceremonią nadania tytułu doktora honoris causa KUL wybitnej francuskiej filozof prof. Chantal Delsol.

W nowym roku akademickim naukę na KUL rozpoczęło 8306 studentów i doktorantów, w tym 3391 studentów pierwszego roku, z czego 279 to cudzoziemcy. Mówiąc o sukcesach minionego roku akademickiego, Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski wymienił m.in. rozpoczęcie działalności przez Centrum Seniora KUL oraz Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II w Porto Alegre we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Rio Grande do Sul (PUCRS). Po raz pierwszy w historii uczelni na Wydziale Medycznym odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentkom studiów I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Wyniki ewaluacji umożliwiają uniwersytetowi ubieganie się o status uczelni badawczej, a na koniec września 2024 r. na uczelni prowadzonych było około 100 projektów naukowych. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała najwybitniejszym młodym naukowcom w Polsce stypendia START. W gronie zaledwie czterech badaczy, którzy otrzymali stypendium z wyróżnieniem znalazł się słuchacz Szkoły Doktorskiej KUL.

(KUL)

Razem ku mądrości...

W wykładzie inauguracyjnym Rektor KUL przypomniał, że uczelnia według swojego założyciela ks. prof. Idziego Radziszewskiego, miała odegrać w wolnej Polsce, rolę szczególną. Będąc kontynuatorem wychowania opartego na religii, nie wierząc w skuteczność moralności niezależnej i wychowania bez Boga. Zacytował także słowa papieża Franciszka, który powiedział, że uniwersytety nie mogą być „katedrami na pustyni”. Ich zadaniem jest przekazywanie narzędzi potrzebnych do interpretowania teraźniejszości i planowania przyszłości. Wśród celów, które uczelnia ma do spełnienia, ks. prof. Kalinowski wymienił poszukiwanie prawdy w badaniach naukowych i przekazywanie jej studentom.

Drugim istotnym celem każdej uczelni wyższej, szczególnie katolickiej, jest formacja człowieka w sferze intelektu i ducha. „Współczesny człowiek w epoce zachłyśnięcia się możliwościami i wytworami swojego intelektu zapomina jednak często o tym, że będąc panem stworzenia nie jest jego władcą ostatecznym, nie jest nawet do końca panem samego siebie" – zauważył ks. rektor. Trzecim celem – jest uprawianie nauki i przekazywanie wiedzy w taki sposób, aby prowadziły one do prawdziwej mądrości.

„Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie pozostać wierny wspomnianym powyżej celom" – mówił ks. prof. Mirosław Kalinowski. „Chcemy być uczelnią nowoczesną, ale opartą o tradycję; przodującą w rankingach naukowych, ale równocześnie mającą swój wyrazisty charakter, do którego zobowiązuje przydomek «katolicki». Uczelnią widoczną w życiu społecznym i proponującą nowe, ciekawe rozwiązania w wielu dziedzinach, ostatnio także w zakresie medycyny, a równocześnie wprowadzającą do świata nauki i relacji społeczno-gospodarczych ducha prawdy, uczciwości, moralności, wysokiej kultury. Zapraszam wszystkich do tworzenia społeczności naszego uniwersytetu i podążania drogą nauki i wiedzy, prowadzącą do prawdziwej mądrości" – zakończył rektor KUL.

Listy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2024/2025 nadesłali m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, ambasador RP przy stolicy Apostolskiej, Kardynał Senior Stanisław Dziwisz, a także rektorzy wielu uczelni. „Wdzięczna Ojczyzna zawsze będzie pamiętać i podkreślać jak ogromne zasługi ma ta uczelnia dla kształtowania polskiej tożsamości i samoświadomości dla pielęgnowania fundamentalnych wartości które od wieków prowadzą nasz naród przez dzieje, rozwijania chrześcijańskiej kultury i wychowania pokoleń polskiej inteligencji, łączącej żarliwy patriotyzm z głęboką wiarą” – napisał prezydent RP Andrzej Duda.

(KUL)

Wielki Kanclerz KUL, abp Stanisław Budzik zamykając uroczystość, zaznaczył, jak ważną rolę w kształceniu kolejnych pokoleń odgrywa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. „To miejsce gdzie zawsze można liczyć na życzliwe przyjęcie i wsparcie rektora uniwersytetu oraz pracowników uczelni" - podsumował abp Stanisław Budzik.

Monika Stojowska / KUL

Czytaj także 18/10/2024 Nuncjusz Apostolski na KUL: modlitwa jest najważniejszym zadaniem chrześcijan i Kościoła w obliczu potrzeb ludzi i świata Prośmy św. Łukasza, aby poprzez swoje nauczanie i wstawiennictwo uzdolnił nas do stawiania czoła kryzysom, problemom, zagrożeniom, wyzwaniom współczesności dla Kościoła i ...