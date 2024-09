Wizyta papieża w Belgii „doda energii” społeczności katolickiej

Papież Franciszek przebywa w Belgii, która stanowi drugi etap jego europejskiej podróży. Ojciec Walter Ceyssens, jezuita pracujący z młodzieżą, dzieli się swoimi nadziejami i oczekiwaniami związanymi z wizytą Ojca Świętego w tym kraju.

Joseph Tulloch - Bruksela

Papieska wizyta w Belgii jest krótka, ale bardzo intensywna. W jej programie oprócz spotkania z królem i premierem oraz miejscowym duchowieństwem znalazło się również spotkanie ze studentami i wykładowcami fakultetów Leuven i Louvain, dwóch prestiżowych uniwersytetów katolickich w tym kraju.

Stawić czoło przeszłości

O. Walter Ceyssens, jezuita mieszkający w Leuven, ściśle współpracuje ze studentami uczęszczającymi na tamtejszy uniwersytet. W rozmowie z Vatican News opowiedział o swoich nadziejach i oczekiwaniach związanych z papieską wizytą.

Zastanawiając się nad atmosferą w Belgii przed przyjazdem papieża, ojciec Ceyssens zauważył, że „fala” skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich w tym kraju w ostatnich latach podważyła wiarygodność Kościoła. „Mieliśmy swoje trudności i nie powinniśmy temu zaprzeczać ani odwracać wzroku od tego, co się wydarzyło” – podkreślił belgijski jezuita. Wyznał, że papieska wizyta będzie okazją dla Kościoła, aby mógł pokazać, że „nauczył się czegoś z tej sytuacji” na temat znaczenia odpowiedzialności. Zakonnik podkreślił, że wizyta papieża doda energii społeczności katolickiej.

Hope Happening

Jednym ze sposobów, w jaki Kościół w Belgii ma nadzieję wykorzystać pozytywną energię płynącą z wizyty papieża, jest Hope Happening, oficjalne wydarzenie dla młodzieży związane z papieską podróżą, w którego organizacji pomaga ojciec Ceyssens. Odbędzie się ono w sobotę, 28 września, w brukselskich halach wystawowych, nieopodal stadionu Króla Baudouina, gdzie w niedzielę Franciszek odprawi Mszę dla około 35 tys. osób. W ramach tego wydarzenia odbędzie się wspólny spacer oraz powstanie „Miasto Nadziei”, w którym zaprezentują się różne ruchy, organizacje i wspólnoty działające w ramach Kościoła Katolickiego. Będzie też seria występów i spotkań muzycznych.

Wiara i rozum

Belgijski jezuita odniósł się również do znaczenia wizyty Ojca Świętego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Podkreślił, że będzie to okazja do podkreślenia znaczenia „intelektualnego głosu Kościoła w społeczeństwie”. „Kościół ma wielką tradycję intelektualną” – zauważył ojciec Ceyssens. I dodał: „Wiara inspiruje do badań oraz refleksji i myślę, że jest to naprawdę ważne, pozytywne przesłanie, które papież może nam przynieść”.