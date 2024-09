W Centrum Młodzieży Trójmorza im. błogosławionego Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II w Wetlinie w województwie podkarpackim odbyły się warsztaty dla finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego, organizowanego corocznie przez Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.

Wrześniowe warsztaty zostały przygotowane we współpracy z Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela. „Uczestniczyło kilkunastu księży i seminarzystów z całej Polski, którzy w Bieszczadach, ziemi wielu kultur, poznawali wspólne tradycje judaizmu i chrześcijaństwa oraz modlili się o pokój w Izraelu i w Ukrainie. W ten sposób kształtują się moderatorzy dialogu katolicko-żydowskiego, tak potrzebni w naszych społecznościach obywatelskich i w Kościele” - ocenił dyrektor Centrum Heschela KUL ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, jeden z prowadzących warsztaty.

Okolicznościowy wykład i nagranie wideo na temat historii Abrahama przygotował prof. rabin Abraham Skórka, przedstawiając patriarchę jako proroka i podkreślając wymiar tajemnicy, w której zanurzone jest powołanie przewodnika wiary zarówno dla wyznawców judaizmu jak i dla chrześcijan.

W swojej refleksji nad postacią króla Dawida rabin z Synagogi im. Nożyków w Warszawie Icchak Rapoport podkreślił zdolność monarchy do panowania nad własnym ego, opisując wielkiego władcę Izraela jako Baal Teszuwa, Mistrza Pokuty. „Kiedy człowiek zrobi coś złego, instynktownie próbuje ukryć swój błąd lub zrzucić go na innych. Ego człowieka tego wymaga. Natomiast król Dawid postąpił odwrotnie, co oznacza, że był w stanie przezwyciężyć swoją ludzką naturę i wygrać przeciwko własnemu ego” - wskazał rabin Rapoport, analizując skruchę Dawida po grzechu z Batszebą.

Swoje pozdrowienia i refleksję przesłała także profesor Nowego Testamentu i Nauk Żydowskich, pierwsza Żydówka wykładająca Nowy Testament w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, Amy-Jill Levine. Zachęciła do wzajemnego poznawania się i dyskusji, które „prowadzone dla nieba zawsze wydają dobre owoce”. Podziękowała wykładowcom i uczestnikom warsztatów za „zainteresowanie dialogiem między katolikami i żydami. Wasze zainteresowanie jest czymś więcej niż kwestią akademicką: jest to troska o znaczeniu globalnym”.

Prowadzący i uczestnicy warsztatów (Centrum Heschela KUL)

Warsztaty prowadzili kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Henryk Witczyk oraz ks. dr Marcin Zieliński (Instytut Nauk Biblijnych KUL). Włączyli się w nie także dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel oraz dyrektor Centrum Heschela ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, przedstawiając żydowską interpretację ofiary Abrahama.

Centrum Heschela KUL