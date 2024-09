Papież żegna się z mieszkańcami Singapuru (AFP or licensors)

Podróż papieża Franciszka do Azji i Oceanii dobiega końca

Papież jest w drodze powrotnej do Watykanu po 12-dniowej podróży do Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru. Franciszek ma przybyć do Rzymu późnym popołudniem.

Vatican News Papież odleciał z Singapuru o godz. 6:25 czasu środkowoeuropejskiego, czyli o 12:25 czasu lokalnego. Ponad 12-godzinny lot jest ostatnim etapem 45. podróży apostolskiej Franciszka, najdłuższej od początku jego pontyfikatu. Na lotnisku Changi w Singapurze Franciszek został pożegnany przez ministra kultury. Jak zwykle podczas lotu Ojciec Święty odpowiadał na pytania dziennikarzy. Treść konferencji prasowej zostanie opublikowana dopiero po przylocie Papieża do Rzymu. Ostatnim punktem programu papieskiej wizyty w Singapurze było międzyreligijne spotkanie z młodzieżą w Katolickim Junior College. Stamtąd Franciszek udał się bezpośrednio na lotnisko. Od 2 do 13 września odwiedził 4 kraje: Indonezję, Papuę-Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur, wygłaszając 12 przemówień i 4 homilie. Odlatując z Singapuru, Papież wysłał telegram to prezydenta tego kraju, by wyrazić głęboką wdzięczność za okazaną mu gościnność. Zapewnił też o swojej modlitwie w intencji pokoju, jedności i dobrobytu tego kraju. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy Singapur