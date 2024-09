„Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu” – książka o obronie krzyża w Miętnem

Aby zrozumieć dzisiejsze procesy, należy wrócić do historii walki z krzyżami w szkołach za czasów PRL. Młodzi z Mętnego stanęli po stronie wartości płynącej z krzyża, rozpoznając fałsz ideologii komunistycznej i jej nowomowy – wskazał ks. prof. Andrzej Kiciński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, redaktor najnowszej publikacji książkowej, która wpisuje się w obchody jubileuszu 40. rocznicy strajku młodzieży w Zespole Szkół Rolniczych.

Ks. Marek Weresa – Watykan

W sobotę, 14 września oficjalnie ukazała się książka naukowa, która jest istotnym elementem wydarzeń rocznicowych. Jest to zbiór wykładów, artykułów naukowych, materiałów archiwalnych oraz propozycji katechez i pomocy duszpasterskich. Książka ma swoją premierę w szczególnym dniu – w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w wersji online: https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/nauka-o-milosci-odwadze-i-krzyzu-ksiazka-o-obronie-krzyza-w-mietnem/

Zrozumieć historię

W rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News, ks. prof. Andrzej Kiciński wskazał, że dziś widzimy jak przez Polskę przetacza się kolejny front walki o prawdę historyczną. „Słowo «front» nie zostało użyte przypadkiem ani nie jest też przesadą. Środowiska liberalne i lewicowe, które mają dziś zasadniczy wpływ na edukację w polskich szkołach i instytucjach kultury, wprowadzają̨ właśnie zmiany nie tylko w samych programach nauczania, ale w całej polityce historycznej” – wskazuje ks. prof. Kiciński. Dokonuje się to na różnych płaszczyznach życia społecznego oraz za pomocą różnych środków.

Ks. prof. Andrzej Kiciński przypomina, że walka z krzyżami w szkołach za czasów PRL miała trzy okresy. Wydarzenia, które dokonały się w Miętnem na przełomie lat 1983/1984 – w prestiżowej szkole rolniczej oddalonej 70 km od Warszawy – były trzecim etapem wspomnianego starcia. Wtedy uczniowie postawili opór wobec „krucjaty” zwalczającej emblematy religijne. Obronili krzyże w szkole, które zostały powieszone w czasach „wiosny Solidarności”. „Nawet po pobieżnej lekturze zebranego materiału archiwalnego, który prezentujemy w niniejszej pracy, trudno nie odnieść wrażenia, że wydarzenia związane z obroną krzyży w ZSR w Miętnem, to historia o znaczeniu przełomowym. Z jednej strony jest lustrem, w którym rozpoznać można stosowane do dziś argumenty i sposoby działań komunistów (wczorajszych i dzisiejszych), z drugiej strony są ikoną i wzorem dla kolejnych pokoleń, które szukają źródeł swojej tożsamości” – akcentuje.

Bohaterowie

Redaktor książki wskazał także, że poznanie dostępnych źródeł zastanych i wytworzonych pozwala na określenie portretu uczestników tamtych wydarzeń. Warte podkreślenia jest to, że byli takimi osobami, jak wielu innych w tamtym czasie. „Mieli mocne i słabsze strony, żyli na tych samych ziemiach, na których my żyjemy, ale to co ich wyróżnia to fakt, że otworzyli się w konkretnym czasie i miejscu na tajemnicę czegoś większego od nich i zaangażowali się w taę tajemnicę całym sobą” – akcentuje ks. prof. Kiciński.

W tym roku przypada 40. rocznica wydarzeń związanych z obroną Krzyża przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem. Wydarzenia z przełomu 1983 – 1984 r. na trwałe zapisały się w historii szkoły i lokalnej społeczności oraz odbiły się szerokim echem w Polsce i świecie. W czasach zniewolenia i narzuconej ideologii komunistycznej, polska młodzież dała świadectwo odwagi, odpowiedzialności i wierności Krzyżowi oraz wartościom, które z Niego wypływają. W listopadzie 1983 r. dyrekcja tamtejszego Zespołu Szkół Rolniczych zaczęła usuwać krzyże z sal. Przeciwko temu działaniu wystąpili uczniowie. Kulminacją protestu był strajk okupacyjny szkoły, który rozpoczął się 7 marca 1984 roku. Krzyż do szkolnej biblioteki wrócił 6 kwietnia 1984 r. Z powodu walki o krzyże młodzież była represjonowana przez komunistyczne władze. Część uczniów została relegowana ze szkoły. Ogromne wsparcie protestującym okazał ówczesny biskup siedlecki Jan Mazur.

