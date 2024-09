Kapsuły czasu zamontowano w najwyższej wieży katedry wawelskiej

Montowanie kapsuł czasu to prawdziwie historyczne wydarzenie (foto Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej)

27 września, w wigilię uroczystości św. Wacława, patrona katedry wawelskiej, na szczycie Wieży Zegarowej umieszczono tzw. kapsuły czasu. Dwie miedziane tuby – jedna z 1716 r. i współczesna – zawierają dokumenty opisujące m.in. remont wieży, pakiety relikwii świętych oraz inne pamiątki.

„Wydarzenie prawdziwie historyczne. Coś się zamknęło, tzn. historia poprzedniego odnowienia Wieży Zegarowej. Zaczyna się nowa i stąd nowa kapsuła czasu. Nie wiemy, kiedy ona będzie odkryta. Ufamy Bożej Opatrzności, że będą to wydarzenia sprzyjające dobrym dziejom katedry na Wawelu, a ci, którzy będą do tej kapsuły zaglądać – na pewno z wielką ciekawością – odkryją ślady po nas. Pewno będą starali się zrozumieć nasz czas. To takie niewiarygodne wybiegać w przyszłość nieznaną, ale mieć świadomość, że zostawia się coś z nas i po nas – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, dziękując przy tej okazji wszystkim zaangażowanym w dzieło renowacji wieży.

Kapsuły czasu – stara i nowa

Proboszcz katedry wawelskiej, ks. Paweł Baran, w odnowionej pozłacanej gałce zamontowanej na szczycie Wieży Zegarowej, umieścił dwie miedziane tuby – tzw. kapsuły czasu. Pierwsza pochodzi z 1716 r. i została odkryta podczas tegorocznego remontu – nie była otwierana przez ponad trzysta lat. Znajdują się w niej: dokument pergaminowy wystawiony przez bp. Kazimierza Łubieńskiego i z odręcznym podpisem dziekana Kapituły bp. Michała Szembeka z okazji zakończenia prac przy budowie hełmu najwyższej wieży katedralnej; pięć paczuszek z relikwiami 44 świętych – m.in. św. Stanisława, św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Kantego, których orędownictwo miało chronić miasto i jego mieszkańców zarówno przed burzami, jaki i duchowymi zagrożeniami; „agnusek” (owalna dwustronna pieczęć odciśnięta w wosku o barwie naturalnej) odlany w 1678 r. za czasów papieża Innocentego XI w pierwszym roku jego pontyfikatu.

Druga zamontowana na szczycie katedry tuba zawiera współczesny dokument sporządzony w kancelarii Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w którym opisane zostały prowadzone na Wieży Zegarowej prace konserwacyjne; relikwie św. Jana Pawła II i św. Jadwigi Królowej oraz dwa medale – osobiste dary od papieża Franciszka i abp. Marka Jędraszewskiego.

Krakowski Big Ben

Montaż kapsuł czasu na szczycie najwyższej z wież katedralnych związany jest z pracami konserwatorskimi na Wieży Zegarowej, które trwają od dwóch lat – obejmują konserwację i naprawę hełmu z blachy miedzianej oraz drewnianej konstrukcji wieży i wymianę uszkodzonych elementów. Konserwatorzy przywrócili pierwotną, późnobarokową aranżację zwieńczenia wieży – złocenia, które podkreślają architekturę hełmu. Figury świętych umieszczone w narożnikach wieży (św. Wacław, św. Stanisław, św. Kazimierz, św. Wojciech) zostaną uzupełnione o ich pierwotne atrybuty. Ostatni poważny remont wieży odbył się na przełomie XIX i XX wieku.

Wawelska Wieża Zegarowa bywa nazywana krakowskim Big Benem – najważniejszy w Krakowie zegar wyznaczał rytm dnia krakowianom, a także rytm służby Bożej w katedrze. – Jak idziemy Plantami, czy czasem daleko w Rynku, możemy słyszeć jego bicie. To jest bicie naszej polskiej duszy, która gdzieś w nas wszystkich pozostaje – mówił Borysław Czarakcziew, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który współfinansuje remont wieży.

Wieża Zegarowa katedry wawelskiej była wznoszona od czasów Kazimierza Wielkiego. Finalnie powstała w 1522 r.