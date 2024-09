Europa się zmienia, ale ciągle jest chrześcijańska

W Krakowie po raz 24. odbyła się konferencja z cyklu „Rola chrześcijan w procesie integracji europejskiej”, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Nowy kształt Europy”. W ramach wydarzenia Nagrodę im. bp. Tadeusza Pieronka „In Veritate” odebrali Jerzy Buzek i Herman Van Rompuy.

Przemysław Radzyński

Ponad 220 gości w dniach 20-21 września wzięło udział w 24. Międzynarodowej Konferencji „Rola chrześcijan w procesie integracji europejskiej”. Wydarzenie organizowane w Krakowie przez Fundację im. bp. Tadeusza Pieronka przebiegało w tym roku pod hasłem „Nowy kształt Europy”.

Przesłanie do uczestników wydarzenia skierował nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. Zachęcił do działania w oparciu o wartości chrześcijańskie. W kontekście tematyki konferencji przywołał pytanie postawione przez Jezusa w Ewangelii: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8). „To, co naprawdę ma znaczenie, to fakt, że na to pytanie postawione przez Syna Bożego, ale które w pewien sposób stawia również wasza Konferencja, odpowiadamy odnowionym zobowiązaniem do oparcia całego naszego życia osobistego i wspólnotowego na wierze w Jezusa Chrystusa, stawiając Go na pierwszym miejscu” - napisał nuncjusz.

W ramach konferencji odbyły się cztery sesje panelowe: Czy Europa jest jeszcze chrześcijańska?, Konsekwencje procesu rozszerzenia Unii Europejskiej – bilans dwóch dekad, Migracje – kierunek Europa, Czy Europa pogodziła się wojną?. Referaty wygłosili m.in. francuska filozof prof. Chantal Delsol, prawnik i socjolog prof. Piotr Sztompka, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp dr Krzysztof Zadarko.

Konferencja w Krakowie „Nowy kształt Europy” (archiwum Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka)

„Europa jest chrześcijańska. Ona się zmienia – zmieniła się poprzez COVID, zmieniła się poprzez pełnoskalową wojnę na Ukrainę. Ale Europa jest ciągle projektem ważnym, o który – jak mówił Adenauer – trzeba dbać, trzeba go pielęgnować. Dla uczestników tej konferencji – dla nas Polaków i chrześcijan – obecność Polski w Unii Europejskiej jest oczywista. My chcemy być w Unii Europejskiej, ale też chcemy mieć na nią wpływ; tworzyć przestrzeń, w której możemy pielęgnować wartości chrześcijańskie” – mówił Rafał Budnik, prezes Zarządu Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka.

W ramach konferencji wręczana jest Nagroda im. Bp. Tadeusza Pieronka „IN VERITATE”. Tegorocznymi jej laureatami „za wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich” zostali Herman Van Rompuy – pierwszy stały przewodniczący Rady Europejskiej w latach 2009-2014, premier Belgii w latach 2008-2009 oraz prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2002. Uroczysta gala odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach.

Nagrania wystąpień z konferencji będą dostępne na stronie internetowej https://www.fundacjapieronek.eu.