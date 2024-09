Abp Szewczuk: powstrzymanie wojsk rosyjskich przed zajęciem Kijowa było cudem

„Drogą do pokoju jest cnota chrześcijańskiej nadziei" - powiedział abp Światosław Szewczuk, metropolita kijowsko-halicki, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Hierarcha wziął udział w dyskusji „Jaka droga do pokoju w Ukrainie?”, zorganizowanej przez KAI. Arcybiskup powiedział, że powstrzymanie wojsk rosyjskich przez ukraińską armię w pierwszych tygodniach pełnoskalowej wojny było cudem. Rosjanie byli już nawet 20 kilometrów od jego domu i wiedział, że on sam jest poszukiwany.

Tomasz Zielenkiewicz

Zamieszczane codziennie od pierwszych dni wojny przez arcybiskupa filmy w mediach społecznościowych stały się bardzo popularne. Jak mówił, zrozumiał wtedy, że jest to wspaniała okazja do głoszenia Słowa Bożego. „To nie moje, a Boże słowa miały siłę" - zaznaczył. „Pokój nie jest tylko polityczną kalkulacją, to coś głębszego, jest czymś, co daje człowiekowi uczucia pełni życia, spełnienia, nadziei, aspiracji jako chrześcijanina. Pokój pochodzi od Boga" - dodał. Podkreślał, że błogosławieństwo, które kończyło każde kolejne internetowe nagranie, było dla ludzi najważniejsze, na co dostawał wiele dowodów i relacji.

Metropolita kijowsko-halicki wspominał wiele spotkań z wiernymi w okresie największego zagrożenia i zmasowanych rosyjskich ataków. „Kiedyś Pan Bóg zapyta mnie nie o to, co czytałem i z kim się spotykałem, ale gdzie są dusze powierzone mojej duszpasterskiej opiece, to oni mnie motywowali" - zaznaczył.

Abp Światosław Szewczuk podkreślał, że najważniejszym obecnie zadaniem jest bronienie życia ludzi i budowanie pokoju. „Jesteśmy społeczeństwem zranionym, dlatego potrzebujemy leczenia naszych ran" - powiedział. Wskazał, że obecnie należy mówić o nowym sposobie duszpasterstwa, duszpasterstwie smutku. Podkreślił, że do tego potrzebna jest przede wszystkim obecność.

Prymas Polski, abp Wojciech Polak mówił, że starania o pokój powinny zaczynać się od każdego z nas. „Człowiek często zapomina, dlatego należy pamiętać, że wojna koło nas trwa". Podkreślił, że walka Ukraińców z rosyjskim najeźdźcą wypełnia, zgodnie z nauką społeczną Kościoła, wszystkie przesłanki wojny sprawiedliwej.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja książki arcybiskupa Szewczuka „Orędzia pokoju”. Publikacja zawiera teksty codziennych przesłań zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego do ludzi dobrej woli na całym świecie, wygłoszonych w pierwszym roku inwazji na pełną skalę. Codzienne apele arcybiskupa Światosława Szewczuka są świadectwem walki oraz duchowości chrześcijańskiego narodu Ukrainy, jego doświadczenia tragedii największej zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, jaką jest wojna.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)

