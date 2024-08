Złączone ręce w walce z głodem: 730 mln ludzi na świecie głoduje

„Interesy ekonomiczne przeważają nad interesami ludzi” – alarmuje hiszpańska organizacja pozarządowa „Manos Unidas”, czyli „Złączone ręce”. Od lat prowadzi ona kampanie przeciwko głodowi na świecie i uwrażliwia na pogłębiający się problem niedożywienia i wykluczenia żywnościowego.

Marek Raczkiewicz CSsR – Madryt

Ponad 730 mln ludzi głodowało na świecie w 2023 roku, wynika z najnowszego raportu SOFI, przygotowanego przez pięć wyspecjalizowanych agencji ONZ. To „niedopuszczalne” - podkreśla Cecilia Pilar, prezes „Manos Unidas”. W raporcie wskazano również, że jeśli obecne tendencje się utrzymają, to w 2030 r. około 582 mln ludzi będzie cierpieć na chroniczne niedożywienie, z czego połowa w Afryce.

„Pomimo obietnic i wielkich nagłówków gazet liczba głodujących w dalszym ciągu rośnie, a nierówność i przepaść między bogatymi a biednymi są coraz większe”, podkreśla Cecilia Pilar. Prezes „Manos Unidas” alarmuje, że „jedna trzecia żywności produkowanej na całym świecie marnuje się. Zmniejsza to o jedną trzecią rzeczywisty dostęp do już wyprodukowanej żywności, co powoduje wyższe i niedostępne ceny dla najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych”.

Cecilia Pilar podkreśla, że „Manos Unidas” jest organizacją kościelną, która walczy „z głodem i ubóstwem” i dlatego nie może odwrócić się „od tej straszliwej rzeczywistości, która dotyka tak wiele milionów ludzi i wpływa na ich życie obecne i przyszłe. Głód jest niedopuszczalną konsekwencją świata zorganizowanego w taki sposób, że interesy ekonomiczne przeważają nad interesami ludzi”.

W 2023 r. „Manos Unidas” uruchomiła 550 projektów, z czego 119 było związanych z żywnością i źródłami utrzymania.