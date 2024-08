Modlitwa przy grobie Alcide De Gasperiego: Europa potrzebuje świadków Ewangelii

Aby uspokoić wichry wojny, ocalić struktury społeczne i projekty polityczne, które się dziś rozpadają potrzebni są ludzie, którzy wcielają w życie Ewangelię. W 70. rocznicę śmierci Alcide De Gasperiego mówił o tym bp Baldassarre Reina, który przewodniczył modlitwie za „ojca Europy”. Liturgia sprawowana była w bazylice św. Wawrzyńca za Murami, gdzie znajduje się grób tego włoskiego męża stanu i kandydata na ołtarze.

Vatican News

Biskup pomocniczy diecezji rzymskiej przypomniał, że dla De Gasperiego prawdziwym kompasem w życiu i działaniu była Ewangelia. „Z pokorą realizował projekty dobra podkreślając prymat Boga w naszym życiu” – podkreślił bp Reina. Wskazał na znaczenie służby społecznej w życiu tego włoskiego polityka, który powtarzał, że Bóg działa nie tylko w indywidualnych sumieniach, ale także w życiu narodów. Wskazał też na ogromną cierpliwość z jaką De Gasperi podchodził do swojego zaangażowania politycznego, a w szczególności do wprowadzania projektu integracji europejskiej, który realizował wraz z Francuzem Robertem Schumanem i Niemcem Konradem Adenauerem. „De Gasperi pragnął wzmocnienia współpracy i jeszcze większej solidarności krajów Europy, jako środka do pokoju i dla pokoju” – powiedział bp Reina.

Pomocniczy biskup diecezji rzymskiej zauważył, że rocznicowe obchody nabierają szczególnego znaczenia, ponieważ dobiega końca diecezjalna faza procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego De Gasperiego, który trwa od 1993 roku. Podkreślił, że zebrane pisma i świadectwa mówią o „wszechstronnej przykładności życia, w którym duchowość, zaangażowanie polityczne, wizja przyszłości i służba Kościołowi splatają się w prawdziwie ewangeliczną syntezę, która jest nie tylko praktyką wiary, ale jej autentycznym wymiarem”. Bp Reina zachęcał uczestników rocznicowej Eucharystii, by od De Gasperiego uczyli się bycia „kartami Ewangelii, chrześcijanami naznaczonymi radością i pragnieniem dawania Jezusa światu”.