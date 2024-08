Macierzanka – pomysł na duchowy rozwój mam z małymi dziećmi

Spotkania mam z dziećmi to dla nich ciekawy sposób na duchowy rozwój (foto Macierzanka)

Macierzanka to nieformalna grupa mam z małymi dziećmi, które spotykają się co tydzień na wspólnej Eucharystii, spotkaniach tematycznych, warsztatach bądź pogawędkach przy kawie i ciastku. W ten sposób dbają o rozwój kobiecości, macierzyństwa i duchowości.

Przemysław Radzyński

Macierzanka to aromatyczna roślina o drobnych liściach i kwiatach zebranych w główki, wykorzystywana w lecznictwie, przemyśle perfumeryjnym i spożywczym. A źródłosłów „macierz” to staropolskie określenie matki. Coraz liczniejsze w Polsce wspólnoty Macierzanek zdają się łączyć te znaczenia – to nieformalne grupy mam z małymi dziećmi, które – jak ta roślina – chcą karmić, leczyć, ale też dbają o zewnętrzne i wewnętrzne piękno. Dominikanka s. Małgorzata Lekan mówi o nich „ambitne duchowo”.

Wzajemne wsparcie i rozwój duchowy

Celem Macierzanek jest wzajemne wsparcie i rozwój mam poprzez wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń, rozważania oraz modlitwę. Szczęśliwa mama, to szczęśliwa rodzina. „Jeśli więc, Mamo, potrzebujesz wsparcia albo masz w sobie dużo energii, pomysłów, umiejętności, talentów i chcesz się tym podzielić z innymi kobietami – zapraszamy” – zachęca jedna z krakowskich grup spotykająca się przy sanktuarium św. Józefa w Podgórzu.

Kiedyś w rodzinach wielopokoleniowych codzienne problemy i troski łatwiej było dzielić z innymi członkami rodziny. Dom z reguły był pełen ludzi. Dziś – szczególnie w dużych miastach – młodzi rodzice często zdani są na samych siebie. Atutem jest samodzielność, ale problemem staje się sytuacja młodej matki, która poświęcając się opiece i wychowaniu dzieci czasami czuje się osamotniona, a zamiast radości doświadcza jedynie ciężaru macierzyństwa. A jeśli matka samotnie wychowuje dziecko, ilość problemów jest nieskończenie większa. I właśnie odpowiedzią na to jest Macierzanka.

(Macierzanka)

By dzieci były radością naszą i innych

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu i mają różnorodny charakter. Zwykle są to rozmowy na wcześniej zaplanowany temat, czasem odbywają się warsztaty czy prelekcje wygłaszane przez zaproszonych gości. „Podczas spotkań poruszamy tematy dotyczące kobiecości, macierzyństwa i duchowości matki i żony. Dużo miejsca poświęcamy sprawom związanym z wychowaniem i rozwojem dzieci. Poszukujemy „złotego środka” i odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Chcemy, by nasze pociechy były radością naszą i innych” – podkreślają mamy.

„Jestem przekonana, że macierzyństwo i świat współczesny stawiają tyle wyzwań, że każda mama potrzebuje wsparcia – czy to wiedzy, wskazówek innych mam, czy po prostu zapewnienia, że nie ona jedna przechodzi przez trudniejsze chwile” – mówi Karolina Kudłacik, liderka grupy przy sanktuarium św. Józefa. „Te cotygodniowe spotkania to przestrzeń relacji, gdzie spotkałam bardzo dużo mam, które wyznają podobne wartości i starają się nimi żyć na co dzień” – dodaje Gosia, jedna z uczestniczek spotkań Macierzanek.

Nie tylko o pieluchach

Macierzanki przy sanktuarium św. Józefa przy ul. Zamoyskiego 2 w Krakowie-Podgórzu spotykają się w każdy czwartek roku szkolnego o godz. 10.00. 5 września rozpocznie się szesnasty sezon formacyjny tej krakowskiej grupy. Raz w miesiącu odprawiana jest Eucharystia. Duchowym opiekunem grupy jest ks. Bogusław Kastelik.

„Jeśli poszukujesz mam, z którymi nie tylko można porozmawiać o pieluchach i wrażeniach z porodu, ale również w zaufaniu zwierzyć się z trudnych, nurtujących Cię problemów, znaleźć wsparcie i akceptację, a dzięki temu stać się lepszą mamą, przyjdź” – zapraszają krakowskie Macierzanki.

Aktualne informacje o spotkaniach można znaleźć na stronie internetowej: www.macierzanka.org.pl