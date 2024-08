„Kroki dla pokoju” w ramach inicjatywy Ekonomia Franciszka

8 milionów kroków w marszach na całym świecie na rzecz nowej ekonomii pokoju to inicjatywa młodych przedsiębiorców, która wspiera Ziemię Świętą. Uzyskana w ten sposób kwota będzie przekazana kardynałowi Pizzaballi i lokalnemu Kościołowi na rzecz Szpitala Dziecięcego Caritas w Betlejem.

Vatican News

Około 8 milionów kroków to szacunkowa odległość między Asyżem a Jerozolimą. Dwa tysiące młodych ludzi ofiarowało tyle kroków w 135 marszach na całym świecie w ramach „Kroki dla Pokoju” (Steps for Peace) – z inicjatywy Ekonomia Franciszka (Economy of Francesco), która skupia młodych ekonomistów i przedsiębiorców zaangażowanych w tworzenie sprawiedliwszego świata.

Dla ekonomii pokoju

„Kroki dla pokoju”, jak czytamy w komunikacie Economy of Francesco, „to nie tylko podróż fizyczna, ale także wyjątkowa okazja do spotkań i debat na temat ekonomii pokoju. Projekt jest inspirowany paktem, który młodzi z Economy of Francesco podpisali z Papieżem Franciszkiem w 2022 roku, zobowiązaniem do budowania przyszłości opartej na zasadach sprawiedliwości, zrównoważonego rozwoju i dialogu”.

Cel: Jerozolima

Kulminacyjny moment tego projektu nastąpi w październiku, kiedy delegacja młodych ludzi z całego świata z Asyżu dotrze do Jerozolimy, a następnie uda się do Palestyny. Będą gośćmi Kustodii Ziemi Świętej, odwiedzą parafię w Jerozolimie, a także spotkają się z patriarchą Jerozolimy, kardynałem Pierbattistą Pizzaballa, aby przekazać „kroki” zebrane na świecie na rzecz budowy ekonomii pokoju. Następnie delegacja uda się do Betlejem, gdzie spotka się z niektórymi społecznościami palestyńskimi, a szczególnym wydarzeniem będzie spotkanie w Szpitalu Dziecięcym Caritas w Betlejem.

Zbiórka funduszy

W tym celu Economy of Francesco uruchomiła kampanię crowdfundingową na stronie www.francescoeconomy.org, aby zebrać 15 tysięcy euro niezbędnych na pokrycie kosztów podróży i wydarzeń na miejscu. Organizatorzy pragną również przekazać dar pieniężny Szpitalowi Dziecięcemu Caritas w Betlejem jako „gest, który podkreśla dodatkowo zaangażowanie na rzecz pokoju i solidarności”.