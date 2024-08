Bp Lechowicz: powstańcy warszawscy nie utracili ufności w Bożą Opatrzność

Brak zgody na bezprawie, deptanie ludzkiej godności i niewolę – tak o postawie powstańców warszawskich mówił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. W przeddzień 80. rocznicy rozpoczęcia zrywu stolicy przed stołecznym Pomnikiem Powstania Warszawskiego odprawiono mszę świętą i odczytano Apel Pamięci. Dokładnie 80 lat temu nawet 50 tysięcy członków podziemia powstało zbrojnie przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Karol Darmoros - Warszawa

Polowa msza święta na Placu Krasińskich w Warszawie w wigilię 1 sierpnia to od lat stały element powstańczych uroczystości. Liturgia gromadzi nie tylko weteranów walk z 1944 roku, ale też wolontariuszy, harcerzy, mieszkańców stolicy i całej Polski, a także władze samorządowe i państwowe. W tym roku we mszy świętej udział wzięli prezydenci Polski i Niemiec - Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier.

W kazaniu biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz podkreślał, że powstańcy warszawscy marzyli nie tylko o wolności. Ordynariusz wojskowy cytował w tym kontekście „Kuriera Stołecznego" z 1 września 1944 roku. „Stanęliśmy w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, nowej postawy wobec życia, prawa człowieka do pełnego rozwoju duchowego, przeciw barbarzyństwu, zdziczeniu i przemocy" - pisano 80 lat temu w powstańczej stolicy.

Biskup polowy dodał, że dla większości powstańców uosobieniem wyższej prawdy i sprawiedliwości był Jezus. Jak przypominał, namacalnym symbolem obecności Syna Bożego w walczącej Warszawie był Chrystus ukrzyżowany z archikatedry warszawskiej – przeniesiony do kościoła sióstr Sakramentek, a później do dominikanów przy ul. Freta przez proboszcza katedry ks. Wacława Karłowicza, a także sanitariuszki Barbarę Garncarczyk i Teresą Potulicką–Łatyńską. „Znajdując się w sytuacji, wydawałoby się beznadziejnej, podobnej do tej, jaka spotkała proroka Jeremiasza, [powstańcy] nie utracili ufności w Bożą Opatrzność (...) Obyśmy z Bożą pomocą dotrzymali wierności tym wartościom, które trzymały przy życiu bohaterskich powstańców warszawskich i nie pozwalały im godzić się z bezprawiem, deptaniem ludzkiej godności i niewolą" - apelował bp Wiesław Lechowicz. Ordynariusz wojskowy podkreślał, że zadaniem na dziś jest ochrona wolności, bezpieczeństwa i pokoju. „Ci, których dzisiaj ze czcią i wdzięcznością wspominamy, pokazują nam, jak to skutecznie czynić" - powiedział.

Eucharystię na placu Krasińskich koncelebrowali m. in. prymas Polski, abp Wojciech Polak, biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha.

