18 sierpnia Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

Co roku kobiety i dziewczęta pielgrzymują do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich ( foto archidiecezja katowicka)

Pod hasłem „Jestem w Kościele, więc idę…” w niedzielę 18 sierpnia odbędzie się tradycyjna Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Tegoroczne hasło wskazuje na zaangażowanie w ewangelizację. Mszy św., która zostanie odprawiona o godz. 11.00 przy ołtarzu polowym na piekarskim wzgórzu, będzie przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który również wygłosi homilię.

Tomasz Zielenkiewicz - Warszawa

Zaproszenie do udziału w pielgrzymce skierował do diecezjan abp Adrian Galbas. „Spotkajmy się jak co roku u naszej Matki, aby wpatrzeć się w Jej przykład oraz powierzyć się Jej modlitwie i opiece. Maryi chcemy oddać »wszystkie nasze dzienne sprawy« - osobiste, rodzinne, społeczne. Każde!” – napisał. Metropolita katowicki podkreślił, że główny temat pielgrzymki dotyczy zaangażowania w życie Kościoła - „Jestem w Kościele, więc idę”. „W ten sposób nawiązujemy do głównego hasła programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, a także do majowej pielgrzymki mężczyzn, podczas której skupialiśmy się na temacie Kościoła” – tłumaczy abp Galbas.

Rzecznik archidiecezji katowickiej ks. Rafał Bogacki o pielgrzymce do Piekar Śląskich

Kard. Gerhard Ludwig Müller pielgrzymował do sanktuarium w Piekarach w 2015 roku jako ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Po Eucharystii, o godz. 13.45, odbędzie się godzina ewangelizacyjna. Pielgrzymkę zakończą nieszpory maryjne (o godz. 15.00), które poprowadzi biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.

Pielgrzymka do Piekar Śląskich (archidiecezja katowicka)

Uroczystości pielgrzymkowe będą transmitowane przez TVP 3 Katowice i TV Polonia oraz Radio eM i Polskie Radio Katowice. Początek transmisji o godz. 10.00.

