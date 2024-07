Wielka Brytania: Apel o modlitwę w intencji ofiar przemytniczych gangów

Rośnie liczba uchodźców, którzy ryzykując życie próbują przedostać się do Wielkiej Brytanii. Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS), komentując śmierć czterech kolejnych migrantów w kanale La Manche, prosi o modlitwę w ich intencji.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) - Wielka Brytania

Jezuici przypominają, że „każdy z nich miał przyjaciół i rodzinę, którzy teraz są pogrążeni w żałobie”.Wielką Brytanię dotyka narastający problem z przemysłem przemytniczym. Przestępcze gangi czerpią ogromne zyski z narażania ludzkiego życia. Tydzień po tygodniu na morzu wciąż widać przeciążone łodzie bardzo złej jakości: niedopompowane, często nawet bez podłóg, na których tłoczą się ludzie, także dzieci, bez kamizelek ratunkowych.

Podczas ostatniego comiesięcznego czuwania modlitewnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Londynie odmówiono modlitwy za tych, którzy giną, próbując dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Tylko w dniach 15 i 16 lipca 484 migrantów przekroczyło kanał La Manche, a czerwiec był rekordowym miesiącem w skali całego roku, kiedy kanał La Manche przekroczyło niespełna 1000 osób. Jak podaje brytyjski Home Office w tym roku przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii udało się już dotrzeć ponad 13 000 ludzi, z czego śmierć poniosło ponad 20 osób (za: IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji). BBC informowało o śmierci dwojga dzieci w marcu i kwietniu tego roku, jedno z nich płynęło w łodzi, wypełnionej 112 osobami.

W liście do Ivette Cooper nowej minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii dyrektor JezuickiejSłużby Uchodźcom, Sarah Teather apeluje o przywrócenie Prawa do azylu. Obowiązująca w Anglii ustawa o obywatelstwie i granicach mocno ograniczyła możliwość otrzymania azylu w Królestwie, a ustawa o nielegalnej migracji uniemożliwia większości uchodźcom ubieganie się o azyl. W 2019 r. brytyjska Komisja Spraw Zagranicznych ostrzegła, że ​​„polityka skupiająca się wyłącznie na zamykaniu granic skłoni migrantów do wybierania bardziej niebezpiecznych tras i wepchnie ich w ręce grup przestępczych”. Jak odnotowuje szefowa jezuickiej organizacji pomocowej: „Śmierć czterech osób w kanale La Manche w piątek 12 lipca stanowi po raz kolejny smutne potwierdzenie tych słów”.

Brytyjski oddział Jezuickiej Służby Uchodźcom wzywa rząd „do stworzenia bardziej humanitarnego systemu i pomocy w tworzeniu społeczeństwa zakorzenionego w sprawiedliwości i wzajemnej trosce”.