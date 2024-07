Sztuka i wiara, synteza toskańskiego renesansu u Filippa i Filippina Lippich

Do 25 sierpnia można zobaczyć w Muzeach Kapitolińskich w Rzymie wystawę, której tematem są dwaj geniusze włoskiego renesansu: Filippo i Filippino Lippi, ojciec i syn. Ich dzieła są dobrze znane dzięki niezliczonym reprodukcjom, choćby takim jak Matka Boża z Dzieciątkiem Filippa Lippiego, popularnie zwana Lippiną.

Radio Watykańskie

„Chcieliśmy ukazać złoty wiek toskańskiego renesansu za pośrednictwem tych dwóch artystów, ale również i tych, którzy byli z nimi związani, bo uczniem Filippa był na przykład Botticelli. A zatem mamy tu całe malarstwo tej epoki w jednym miejscu” – mówi kurator wystawy Claudia La Malfa.

Wystawa w Muzeach Kapitolińskich

Rozmawiając z Radiem Watykańskim przypomina, że Filippino przeżył głęboką fascynację Rzymem. Jest to wyraźnie obecne w jego malarstwie. Do bardziej monumentalnego stylu ojca wprowadza też nowy w tamtych czasach dynamizm. Widać to zwłaszcza w jego głównym arcydziele, freskach w Bazylice Matki Bożej Sopra Minerva. „Jego obrazy są genialne, gdy chodzi o inwencję, narrację i alegorie. Jest to wspaniała i złożona wizja, zwłaszcza w opracowywaniu modeli ze starożytności, które stają się przełomowym kluczem do jego sztuki i które chcieliśmy przenieść na wystawę za pomocą dużych podświetlanych reprodukcji, mając nadzieję, że po zejściu z Kapitolu zwiedzający pójdą zobaczyć oryginalne freski w bazylice Matki Bożej sopra Minerva” – dodaje La Malfa.