Rada Kościołów do kard. Parolina: Ukraina prawdziwie szuka dróg do pokoju

W czwartym dniu swojej wizyty w Kijowie kard. Pietro Parolin spotkał się z Wszechukraińską Radą Kościołów i Organizacji Religijnych, która w styczniu 2023 roku na zaproszenie papieża gościła w Watykanie. Dziękując sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej za wizytę w tym pogrążonym w wojnie kraju zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podkreślił, że „Ukraina prawdziwie szuka dróg do pokoju”.

Beata Zajączkowska – Watykan

„Ta wizyta jest wyrazem bliskości Ojca Świętego z narodem ukraińskim a zarazem przesłaniem dla wspólnoty międzynarodowej, ponieważ skupia na sobie zainteresowanie Kościoła i całego świata” – podkreślił abp Światosław Szewczuk. Przypominając, że kard. Parolin jest szefem watykańskiej dyplomacji wskazał, że Ukraina prawdziwie szuka dróg do pokoju. „Dziś bardzo ważna jest pozycja Stolicy Apostolskiej pozwalająca odnaleźć taką formułę pokoju, która naprawdę położy kres tej wojnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu, że w swym wielkanocnym orędziu wezwał do wymiany jeńców wojennych: wszyscy za wszystkich. My, wraz z Kościołem prawosławnym, skonkretyzowaliśmy to wołanie mówiąc o uwolnieniu kobiet, pracowników medycznych i osób duchownych. Pierwszym owocem tego apelu jest uwolnienie dwóch grekokatolickich redemptorystów” – powiedział abp Szewczuk dziękując kard. Parolinowi za wysiłki podejmowane przez Stolicę Apostolską ws. uwolnienia jeńców. Zauważył, że według szacunkowych danych 7 tys. żołnierzy przebywa w rosyjskiej niewoli, jednocześnie ponad 10 tys. cywilów znajduje się w rękach wroga. „Niestety nie istnieją międzynarodowe mechanizmy umożliwiające ich powrót na wolność. Tym bardziej dziękujemy za wszystko, co Stolica Apostolska już zrobiła i co jeszcze zrobi na rzecz uwolnienia tych osób, które nawet nie powinny znaleźć się w niewoli” – podkreślił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Docenił też misję humanitarną prowadzoną na Ukrainie na prośbę papieża Franciszka. „Dzięki pomocy Kościoła katolickiego na całym świecie nikt na Ukrainie nie zmarł z głodu ani z zimna” – powiedział abp Szewczuk. „Jesteśmy przekonani, że razem możemy osiągnąć upragniony pokój. Nasza Rada Kościołów jest dobrą nowiną płynącą z Ukrainy, ponieważ mimo wielu dzielących nas różnic wspólnie pracujemy na rzecz dobra wspólnego” – zazanczył abp Szewczuk.

W spotkaniu uczestniczył również bp Witalij Krywicki, biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej Kościoła rzymskokatolickiego. Podkreślił on, że w czasie swej wizyty kard. Parolin może nie zawsze odczuje, że trwa wojna, ponieważ ludzie już nauczyli się z nią żyć. „Te dwa i pół roku były jednak bardzo trudne. Przygotowując się do kolejnej wojennej zimy czujemy się bardzo krusi i zagrożeni. Wzrosła także nasza wrażliwość i czujemy się zaniepokojeni zachodzącymi zmianami politycznymi, które dotyczą Ukrainy. Nasz naród czuje się jak człowiek, który widzi zbliżającą się zimę i wie, że nie ma odpowiednich ubrań” – powiedział ordynariusz stołecznego Kijowa. Podziękował kard. Parolinowi za to, że dzięki wysiłkom Stolicy Apostolskiej sytuacja Ukrainy nie schodzi ze sceny międzynarodowej. „Prosimy o wsparcie, o to, by wspólnota międzynarodowa nie przyzwyczaiła się do tej wojny i o nas nie zapomniała” – powiedział bp Krywicki.

Na spotkaniu z Wszechukraińską Radą Kościołów i Organizacji Religijnych głos zabrał również abp Eustraty Zoria z Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Podkreślił, że podpisuje się pod słowami swych przedmówców, ponieważ, jak dodał, jest to stanowisko, które wszyscy podzielają. Metropolita białocerkiewski przypomniał, że wśród wielu apeli jakie opublikowała Rada Kościołów znajduje się również zdecydowane potępienie ideologii, która stoi w Rosji za obecną wojną. „Mamy świadomość, że broń sama nie strzela; zabija, ponieważ ktoś z niej strzela i robi to, ponieważ śledzi pewne przekonania. Zdecydowanie odrzucamy stanowisko propagowane w Rosji, które próbuje usprawiedliwić tę wojną, czy wręcz nazywa ją świętą wojną” – powiedział abp Zoria podkreślając, że to stanowisko przedstawicieli wszystkich religii Ukrainy musi być usłyszane na świecie. „Chcemy z mocą powiedzieć całemu świata, że ta wojna w żaden sposób nie może być uświęcana, ani usprawiedliwiana w kluczu religijnym. Musi być jasne, że ci którzy próbują usprawiedliwić tę wojnę w rzeczywistości występują przeciwko Bogu i prawu Bożemu” – powiedział abp Zoria na spotkaniu z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej.

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych Wszechukraińska powstała w 1996 roku jako instytucja międzywyznaniowa. Jej celem jest zespolenie wysiłków różnych wyznań i religii w dziedzinie duchowego odrodzenia Ukrainy і prowadzenie dialogu międzyreligijnego zarówno w kraju, jak i za granicą, udział w wypracowywaniu projektów aktów normatywnych w zakresie stosunków państwowo-kościelnych oraz koordynowanie działań o charakterze charytatywnym. W skład rady wchodzi obecnie 16 Kościołów i organizacji religijnych, wraz z międzywyznaniowym Ukraińskim Towarzystwem Biblijnym, reprezentujących prawosławnych różnych Kościołów, katolików dwóch obrządków, protestantów wielu nurtów oraz żydów i muzułmanów. Jest to ponad 95 proc. ogółu wspólnot religijnych w tym kraju.