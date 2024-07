Małżeństwa i rodziny pielgrzymowały do sanktuarium w Prostyni

Bardzo dobrze się tu czuję. Pielgrzymuję drugi raz. Jest za co dziękować, jest o co prosić. Bardzo fajna, zgrana grupa, atmosfera przewspaniała – powiedziała Family News Service Agnieszka, jedna z uczestniczek XV Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej do Prostyni, która odbyła się w niedzielę 28 lipca.

Wraz ze swoimi parafianami w pielgrzymce wziął udział ks. Sylwester Grzeszczuk, wikariusz z parafii Ceranów. „Pielgrzymuje mi się bardzo dobrze, pierwszy raz jestem na Pielgrzymce Nadbużańskiej do Prostyni. Atmosfera jest super, ludzie rozmodleni, pogoda bardzo dobra nam dopisała. Atmosfera modlitwy, każdy uśmiechnięty z inną intencją” – zaznaczył w wypowiedzi dla Family News Service. „Pielgrzymka do Prostyni jak co roku, w tym roku również, w znanej nam tylko intencji” – dodała inna uczestniczka.

Pielgrzymka Nadbużańska do Prostyni, gdzie przed laty objawiała się babcia Jezusa św. Anna, odbyła się w Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych, który ustanowił Papież Franciszek. Ze św. Anną i bł. rodziną Ulmów uczestnicy pielgrzymki dziękowali Trójcy Świętej za wiarę i życie. Oprócz Nadbużańskiej Pielgrzymki, przybyli pieszo pielgrzymi z Kosowa Lackiego i z Prostyni.

O 10:30 modlono się na różańcu o miłość i wierność małżeńską. O 11:00 ks. Piotr Arbaszewski wygłosił konferencję „Otwartość na Boga, otwartość na dzieci i otwartość na bliźniego drogą świętości bł. Rodziny Ulmów”. Po koronce ku czci św. Anny o 12:00 odbyła się Msza św. odpustowa pod przewodnictwem ordynariusza drohiczyńskiego bp. Piotra Sawczuka. Msza św. była połączona z odnowieniem ślubów małżeńskich i aktem zawierzenia małżonków wstawiennictwu św. Anny. O 13:30 miała miejsce agapa, a o 15:00 Droga krzyżowa na prostyńskiej Kalwarii z modlitwą o dar potomstwa.

„Przybywamy do diecezjalnego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni, aby modlić się za małżeństwa i rodziny, aby wpatrując się w piękną figurę świętej babci Jezusa, znajdującą się w głównym ołtarzu bazyliki, i wzywając też wstawiennictwa Najświętszej Dziewicy Maryi wznieść błaganie w intencji młodych ludzi, przygotowujących się w diecezji drohiczyńskiej do zawarcia małżeństwa i w intencji małżonków oraz wszystkich członków ich rodzin o odwagę wiary na wzór Abrahama” – mówił w homilii bp Piotr Sawczuk. Ordynariusz drohiczyński podkreślił, że życie małżeńskie i rodzinne jest „drogą do świętości, drogą do nieba”, pomimo różnorodnych zagrożeń współczesnego świata.

Online dostępna jest książka ks. Pawła Rytel-Andrianika, pochodzącego z parafii Prostyń, w której można znaleźć historię tego jedynego w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej, opis objawień św. Anny w Prostyni, związki z tym miejscem trzech Papieży, ok. 5000 nazwisk i miejscowości na ponad 900 stronach. Książkę można bezpłatnie pobrać poprzez link: https://bit.ly/sanktuariumtrojcy

FNS