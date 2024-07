Hiszpania: światowe spotkanie katolickich skautów

Ponad 5 tys. skautów z całego świata spotkało się w miejscowości Covaleda, która leży w prowincji Soria. W programie przewidziano m.in. codzienną Mszę i modlitwę. „Spotkanie z Jezusem i modlitwa są dla nas bardzo ważne, aby nabrać sił do dalszej pracy”, podkreśla Pablo Mena, jeden z koordynatorów spotkania, które zorganizował Katolicki Ruch Skautów (Scouts MSC).

Marek Raczkiewicz CSsR - Hiszpania

Do Covaledy przyjechali skauci ze wszystkich regionów Hiszpanii, a także m.in. z Francji, Włoch, Kataru, Rumunii i Hongkongu. Najmłodsi mają 6 lat, najstarsi 21. Nad przebiegiem spotkania czuwa ponad 200 wolontariuszy. Bogaty program przewiduje szereg gier i zabaw, poznawanie przyrody oraz spotkania formacyjne. Skauci w wieku 18-21 przez trzy dni pracowali jako wolontariusze w pobliskich miejscowościach oraz parafiach. „Chodzi o formowanie osób wolnych, krytycznych, zaangażowanych w wiarę oraz czas, w którym żyją, ludzi otwartych na innych, zdolnych do kochania i życia we wspólnocie”, podkreślają organizatorzy.



Pierwsze spotkanie w Sorii odbyło się w 2017 r. „Wzrusza widok młodych, którzy ponownie spotykają się po tylu latach, mówi Pablo Mena. Spotkanie zakończy się w 21 lipca.