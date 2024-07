Czuwanie przed olimpiadą w katedrze Saint-Denis

Dziś otwarcie olimpiady w Paryżu. Ceremonia otwarcia igrzysk została poprzedzona wczoraj wieczorem czuwaniem modlitewnym w katedrze Saint-Denis, nekropolii francuskich królów, zaledwie kilkaset metrów od olimpijskich obiektów sportowych. Chcieliśmy pokazać sportowcom, że jesteśmy z nimi i że będziemy się za nich modlić – mówi Juliette Marion koordynatorka czuwania.

Radio Watykańskie

Organizatorzy przygotowali dla olimpijczyków symboliczną pielgrzymkę do relikwii św. Dionizego w krypcie katedry. Przed grobem pierwszego biskupa Paryża znajdowało się naczynie z wodą święconą. Każdy ze sportowców mógł się przeżegnać oraz pobłogosławić innych przybyłych do katedry olimpijczyków. W ten sposób, jak mówi Marion, pokazali, że choć na stadionie jako sportowcy będą przeciwnikami, to jednak nadal pozostaną braćmi. Wszyscy sportowcy otrzymali też cudowny medalik z Rue du Bac oraz zapaloną świecę.

Olimpiada to ważne wydarzenie, ale nawet podczas igrzysk nie można odstawiać Pana Boga na bok – podkreśla Juliette Marion. Modlitwa za sportowców będzie kontynuowana podczas całej olimpiady, a następnie paraolipiady w dziesięciu paryskich klasztorach. 8 września już po zakończeniu paraolimpiady w tej samej katedrze Saint-Denis oprawiona zostanie Msza na zakończenie igrzysk.