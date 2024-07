Abp Broglio: zamach na Trumpa to porażka dyskursu politycznego

Zamach na prezydenta Trumpa powinien nas skłonić do refleksji nad jakością dyskursu politycznego – powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący amerykańskiego episkopatu. Jego zdaniem trzeba się przyznać do porażki i zbiegać o zmianę mentalności „To tragiczne, że dyskurs polityczny w tym kraju osiągnął punkt, w którym ludzie po prostu na siebie krzyczą i nie ma miejsca na słuchanie innych” – podkreślił abp Timothy Broglio.

Krzysztof Bronk i Deborah Castellano Lubov - Watykan

Przyznał, że specjaliści muszą się zastanowić nad kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Tym natomiast, co mogą zrobić wszyscy jest większe poszanowanie godności drugiego człowieka. Nawet jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, ma niezbywalną godność człowieka, stworzonego na podobieństwo Boga. „Tę godność trzeba uznać i uszanować. Myślę, że gdybyśmy w naszym społeczeństwie byli tego bardziej świadomi, moglibyśmy dyskutować jako racjonalne osoby ludzkie o problemach i nieporozumieniach, dochodząc też być może do pewnych rozwiązań” – powiedział przewodniczący amerykańskiego Episkopatu.

Zaznaczył, że ważnym elementem tej troski o poszanowanie godności drugiego człowieka, jest też obrona życia, bo ona opiera się na przekonaniu, że osoba ludzka zasługuje na nasz szacunek od poczęcia aż do śmierci. Myślę, że powinniśmy być w tym niewzruszeni – powiedział abp Broglio. Zaznaczył, że Kościół ze swej strony musi w tym stawiać na Chrystusa, bo to On jest naszym zbawieniem i naszą drogą, w Jego osobie znajdujemy jasny kodeks postępowania. Im więcej zrobimy, by to promować, tym lepsze będzie nasze społeczeństwo – dodał przewodniczący amerykańskiego episkopatu. Przypomniał, że temu celowi będzie służyć rozpoczynający się jutro krajowy Kongres Eucharystyczny.