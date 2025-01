Polskie dzieci wspierają ubogich rówieśników, papież dziękuje im za kolędę

W całej Polsce trwa akcja Kolędników Misyjnych, w tym roku poświęcona dzieciom z Demokratycznej Republiki Konga. Tę inicjatywę zauważył papież Franciszek i wyraził kolędnikom uznanie za ich inicjatywę. Ojciec Święty mówił o tym na audiencji środowej, przypominając, że z funduszy zebranych przez małych kolędników wspierane są m.in. dzieci żyjące w krajach ogarniętych wojną.

Beata Zajączkowska – Watykan

Kolędnicy Misyjni to doroczna inicjatywa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Jak podkreśla jego dyrektor, ks. Maciej Będziński, akcja prowadzona jest w Polsce od ponad 30 lat i jest jedną ze sztandarowych inicjatyw misyjnych dzieci. Chodząc po domach, kolędnicy dzielą się świąteczną radością, a zarazem uwrażliwiają na potrzeby dzieci w krajach misyjnych i zbierają ofiary na pomoc humanitarną.

Nawiązując do tych szczytnych celów, papież podziękował „małym Kolędnikom Misyjnym, którzy w tych dniach kolędują po domach w Polsce, aby zebrać pomoc dla ubogich dzieci w krajach misyjnych”. „Dobrze kolędują i dobrze zbierają. Wyrazy uznania!” – powiedział. I dodał: „Dzięki temu zaangażowaniu, wielu waszych rówieśników, także w krajach ogarniętych wojną, ma szansę otrzymać posiłek, naukę i pomoc medyczną”.

„Bardzo często podkreślamy za sugestią papieża Franciszka, że jest to żywa sszopka i że są to mali misjonarze, którzy odwiedzając nasze domy, parafie, rodziny głoszą Ewangelię, że Chrystus się narodził. Poprzez te misyjne inscenizacje pokazują zarazem, że Chrystus przyszedł do wszystkich” – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Będziński. Wskazuje, że Kolędnicy Misyjni podtrzymują piękną tradycję odwiedzin w rodzinach z kolędą. Głosząc Ewangelię, podtrzymują piękno kultury polskiej, a jednocześnie poznają sytuację swych rówieśników w krajach, które znajdują się w centrum ich kolędowania. W tym roku jest to leżąca w Afryce Demokratyczna Republika Konga. W zeszłym roku polskie dzieci kolędowały na rzecz Kolumbii i z zebranych funduszy udało się zrealizować projekty na rzecz ochrony życia dziewczynek i ich edukacji. „Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i zachęcam: zapraszajcie, aby do waszych domów też przyszli misyjni kolędnicy ” – mówi ks. Będziński, wyrażając radość ze wsparcia przez papieża Franciszka inicjatywy Kolędników Misyjnych.

Watykańska Dykasteria ds. Ewangelizacji przydziela kolędnikom misyjnym projekty, na które dzieci zbierają fundusze podczas kolędowania. W ubiegłym roku została zebrana kwota 2,7 mln zł, które Dykasteria rozdzieliła na 81 różnych projektów proedukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci do 14. roku życia w 10 krajach świata. Fundusze z tegorocznej kolędy zostaną przeznaczone na pomoc w DR Konga, która jest jednym z najuboższych krajów na świecie. Prawie trzy czwarte ludności żyje tam poniżej progu skrajnego ubóstwa. Dzieci mają trudności z dostępem do edukacji i opieki zdrowotnej. Główną przyczyną śmierci kongijskich dzieci jest malaria, a wiele z nich cierpi na chorobę głodową.