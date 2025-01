2025.01.26 Msza św. z okazji Niedzieli Słowa Bożego oraz Jubileuszu Świata Komunikacji (Vatican Media)

Papież: żarliwie odpowiedzmy na radosną nowinę Chrystusa!

Pan nie przemówił do nas istotnie jako do niemych słuchaczy, ale jako do świadków, wzywając nas do ewangelizowania w każdym czasie i miejscu - wskazał Ojciec Święty podczas Mszy św. w Niedzielę Słowa Bożego. Podczas Eucharystii, która była sprawowana w Bazylice św. Piotra ustanowiono nowych lektorów. Liturgia była także końcowym punktem jubileuszowego spotkania świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji.

ks. Marek Weresa – Watykan Papież Franciszek – rozważając niedzielą Ewangelię – w homilii wskazał na pięć elementów, które charakteryzują misję Mesjasza. Są to: głoszenie dobrej nowiny, obwieszczenie wolności więźniom, obdarzenie niewidomych przejrzeniem, danie wolności uciśnionym oraz ogłaszanie roku łaski Pana. Bliskie jest królestwo Boże! Misja Jezusa jest unikalna i powszechna; jest On „posłany, aby ubogim nieść dobrą nowinę". „Kiedy Bóg króluje, człowiek jest zbawiony. Pan przychodzi, aby nawiedzić swój lud, otaczając opieką pokornych i nędzarzy" - wskazał Papież. Dodał, że Ewangelia jest dla nas „słowem współczucia", które zobowiązuje nas do uczynków miłosierdzia. Drugim elementem jest obwieszczanie przez Chrystusa wolności więźniom. „Mocą Ducha Jezus odkupuje nas z wszelkiej winy i uwalnia nasze serca od wszelkich okowów wewnętrznych, przynosząc światu przebaczenie Ojca" - zaznaczył Franciszek. Ewangelia jest „słowem miłosierdzia". Mamy stać się gorliwymi świadkami pokoju, solidarności i pojednania. 2025.01.26 Msza św. z okazji Niedzieli Słowa Bożego oraz Jubileuszu Świata Komunikacji Wezwani do prawdy Kolejnym elementem, który jest cechą fundamentalną wypełnienia przez Pana Jezusa proroctwa jest danie „niewidomym przejrzenia". „Mesjasz otwiera nam oczy serca, często zaślepione powabem władzy i próżności: chorobami duszy, które uniemożliwiają nam rozpoznanie obecności Boga i sprawiają, że słabi i cierpiący stają się niewidoczni" - powiedział Ojciec Święty. Ewangelia staje się światłem wzywającym nas do konsekwentnego życia wiarą. „Odsyłanie wolnymi uciśnionych" jest czwartym działaniem Pana. Papież zaznaczył, że żadna niewola nie ma szans wobec działania Zbawiciela. „Więzienia prześladowań i śmierci zostają szeroko otwarte przez miłującą moc Boga - powiedział Papież i dodał, że ta Ewangelia jest słowem wolności, wzywającym nas do nawrócenia serca, uczciwości myśli i wytrwałości w próbie". 2025.01.26 Msza św. z okazji Niedzieli Słowa Bożego oraz Jubileuszu Świata Komunikacji „Obwoływać rok łaski Pana" Jest to piąty element, który wskazuje na nowy czas; on nie wyczerpuje życia, ale odradza je. „Jest to Jubileusz, taki jak ten, który rozpoczęliśmy, przygotowując się z nadzieją na ostateczne spotkanie z Odkupicielem. Ta Ewangelia jest słowem radości, wzywającym nas do gościnności, do komunii i do podążania, jako pielgrzymi, ku królestwu Bożemu" - dodał Franciszek. Jezus już to wypełnił Chrystus dokonując naszego wybawienia, ogłasza nam, że Bóg jest bliski człowiekowi w jego ubóstwie. On odkupił nas od zła i wprowadza w „radość czasu i historii". Dzięki temu, Pan chce nas prowadzić do życia wiecznego. „Zbawienie, które nam daje, nie jest jeszcze w pełni dokonane; jednak wojny, niesprawiedliwość, cierpienie, śmierć nie będą miały ostatniego słowa w sprawie narodów ziemi i naszej historii: ponieważ Ewangelia jest słowem żywym i pewnym, które nigdy nie zawodzi" - zaznaczył Ojciec Święty.