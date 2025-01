Papież: z odpowiedzialnością przyjmujmy Chrystusa

Ojciec Święty podczas środowej katechezy wskazał na św. Józefa jako tego, który nie „wyraża się za pomocą słów «rzucanych na wiatr», ale poprzez konkretne czyny”; On „wprowadza Słowo w czyn”. „Prośmy Pana także i my o łaskę, byśmy więcej słuchali niż mówili, byśmy śnili Boże sny i przyjmowali z odpowiedzialnością Chrystusa, który od momentu chrztu, żyje i wzrasta w naszym życiu” - dodał.

ks. Marek Weresa – Watykan

Środowa katecheza była kontynuacją tematów związanych z pochodzeniem Jezusa. Papież Franciszek zatrzymał się nad „perspektywą” Józefa, którą przyjmuje Ewangelista Mateusz w opisie dzieciństwa Jezusa. Chrystus przedstawiony jest jako „nadzieja Izraela, która się spełnia”.

„Św. Józef wkracza na scenę w Ewangelii św. Mateusza jako oblubieniec Maryi” - wskazał Ojciec Święty. Przypomniał, że dla Żydów zaręczyny miały wartość prawną. Przygotowywały do zawarcia małżeństwa, które miało nastąpić za około rok. Po tym czasie kobieta przechodziła od opieki ojca do męża; wprowadzała się do niego i stawała się gotowa na dar macierzyństwa. Właśnie w tym momencie Józef odkrył, że Maryja jest brzemienna. Jego miłość została wystawiona na ciężką próbę. Papież wskazał, że w takiej sytuacji Prawo sugerowało dwa możliwe rozwiązania. Były nimi: publiczny akt prawny w postaci wezwania kobiety do sądu albo działania prywatne, takie jak wręczenie kobiecie listu rozwodowego.

Józef przez św. Mateusza jest określony jako „sprawiedliwy”. Jest człowiekiem, który żyje według Prawa Pańskiego, z niego czerpie inspirację w codziennym życiu. „Podążając zatem za Słowem Bożym, Józef działa w sposób przemyślany: nie pozwala, by zawładnęły nim instynktowne uczucia i obawa przed zabraniem Maryi do siebie, ale woli kierować się Bożą mądrością. Wybiera rozstanie się z Maryją potajemnie, to znaczy nieoficjalnie. Ta mądrość pozwala mu uniknąć błędu oraz stać się otwartym i uległym na głos Pana, który rezonuje w nim poprzez sen” - powiedział Franciszek.

Ojciec Święty w katechezie zwrócił uwagę na moment snu. Św. Józef „śni o cudzie, którego Bóg dokonuje w życiu Maryi, a także o cudzie, którego dokonuje w jego własnym życiu: o przyjęciu ojcostwa, które jest w stanie strzec, chronić i przekazywać materialne i duchowe dziedzictwo” - zaznaczył Ojciec Święty. Wobec Bożej obietnicy, Józef nie prosi o dalsze dowody, ufa Bogu, zgadza się na Boży plan w życiu swoim i Maryi. „W ten sposób wkracza w łaskę tego, który potrafi przeżywać Bożą obietnicę z wiarą, nadzieją i miłością” - dodał Franciszek.