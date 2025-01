Papież w Davos: nie można naruszać godności ludzkiej w imię efektywności

O tym, że ludzkiej godności i braterstwa nie można podporządkowywać technokratycznemu wymogowi efektywności, a także o tym, że postęp technologiczny i sztuczna inteligencja powinny służyć poprawie życiu wszystkich osób, przypomina Papież w przesłaniu przesłanym uczestnikom dorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos-Klosters.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W przesłaniu, skierowanym do uczestników dorocznego spotkania, Ojciec Święty odwołuje się do jego tematu: „Współpraca na rzecz inteligentnej ery”. Przypomina, że w tradycji chrześcijańskiej inteligencja jest istotną cechą człowieka, stworzonego na obraz Boga i, że Kościół zawsze był orędownikiem i zwolennikiem rozwoju człowieka, jako współpracy z Bogiem „w doskonaleniu stworzenia widzialnego”, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego.

Między „maszynowym” wyborem a decyzją serca

Franciszek zwraca uwagę na szereg kwestii, które wymagają namysłu, w związku z postępującym rozwojem sztucznej inteligencji. Wymienił wśród ich rolę człowieka w świecie, wpływ sztucznej inteligencji na narastający kryzys prawdy w debacie publicznej, a także odpowiedzialność etyczną oraz bezpieczeństwo ludzi w związku z rosnącą autonomią narzędzi, posługujących się sztuczną inteligencją.

Odwołując się do swojego przemówienia z sesji G7 poświęconej podobnemu zagadnieniu, Papież przypomina, że „To, co robi maszyna, jest jednym wyborem technicznym spośród wielu możliwości, i opiera się albo na dobrze zdefiniowanych kryteriach, albo na wnioskach statystycznych. Natomiast istota ludzka nie tylko wybiera, ale jest zdolna do podejmowania decyzji w sercu”.

Sztuczna inteligencja w służbie powołania i godności człowieka

„Właściwie stosowana sztuczna inteligencja wspiera człowieka w wypełnianiu jego powołania w wolności i odpowiedzialności – zauważa następnie Ojciec Święty i przypomina, że musi ona służyć poszukiwaniu coraz większej sprawiedliwości i coraz głębszego braterstwa oraz poprawie relacji społecznych. Przestrzega przed wykorzystywaiem jej do promowania „paradygmatu technokratycznego, który postrzega wszystkie problemy świata jako możliwe do rozwiązania wyłącznie środkami technologicznymi”.

W tym kontekście Papież przestrzega, że „godność ludzka nigdy nie może być naruszona w imię efektywności” zaś „rozwój technologiczny, który nie poprawia życia wszystkich ludzi, a wręcz pogłębia nierówności i konflikty, nie może być nazywany prawdziwym postępem”.

Papieskie przemówienie zostało odczytane podczas 55. Światowego Forum Ekonomicznego przez papieskiego wysłannika kard. Petera Turksona. W spotkaniu bierze udział ok. 3000 gości ze świata polityki i biznesu.