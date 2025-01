Papież rozpoczął jubileuszowe audiencje: mieć nadzieję to zaczynać od nowa

Franciszek zarezerwował w swoim kalendarzu czas na specjalne audiencje jubileuszowe dla pielgrzymów nadziei, którzy w Roku Świętym przybywają do Rzymu. Pierwsze z tych spotkań, które odbywać się będą w co drugą sobotę miesiąca, miało miejsce dziś rano w Auli Pawła VI. Ojciec Święty podkreślił, że celem tych audiencji jest „powitanie i przyjęcie wszystkich przybywających z całego świata, aby szukać nowego początku”. Wskazał, że „Jubileusz jest dla każdego możliwością, by wszystko zacząć od Boga”.

Beata Zajączkowska – Watykan

W przededniu święta Chrztu Jezusa papież zachęcił do refleksji o Janie Chrzcicielu. Przypomniał, że również do niego przychodziło wielu ludzi spragnionych nowego początku. „Podobnie jak dzisiaj przekraczamy Drzwi Święte, tak Jan zaproponował przejście przez Jordan i wejście do Ziemi Obiecanej” – mówił Franciszek.

Nadzieja pochodzi od Boga

Ojciec Święty nazwał Jana Chrzciciela „wielkim prorokiem nadziei”. Przypomniał, że nadzieja jest cnotą teologalną, czyli siłą, która pochodzi od Boga. „Nadzieja nie jest zatem nawykiem czy cechą charakteru – którą ktoś ma lub nie ma – ale siłą, o którą trzeba prosić. Dlatego właśnie stajemy się pielgrzymami: przybywamy prosić o dar, aby rozpocząć na nowo drogę życia” – podkreślił Franciszek. Pielgrzymów zgromadzonych na audiencji kilkakrotnie zachęcił do głośnego powtórzenia waz nim przesłania jubileuszu: „zacząć od nowa!”.

Droga Błogosławieństw

Papież zauważył, że nadzieja nie zależy od nas, lecz od królestwa Bożego. „Oto niespodzianka: przyjęcie królestwa Bożego wprowadza nas w nowy rząd wielkości. Tego potrzebuje nasz świat, my wszyscy!” – wskazał. Podkreślił, że w czasie swej jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu ludzie przynoszą wiele pytań, ponieważ jest wielu „Herodów”, którzy wciąż sprzeciwiają się królestwu Bożemu. „Jezus natomiast, pokazuje nam nową drogę Błogosławieństw, które są zadziwiającym prawem Ewangelii” – mówił Franciszek. Zachęcił do jubileuszowego rachunku sumienia. „Zadajemy sobie pytanie: czy mam w sobie prawdziwe pragnienie, by zacząć od nowa? Czy mam chęć uczenia się od Jezusa, który jest naprawdę wielki? Najmniejszy, w królestwie Bożym, jest wielki” – mówił papież.

Boża oryginalność

Na pierwszej z jubileuszowych audiencji Ojciec Święty zachęcał, by uczyć się od Jana Chrzciciela, przewartościować swoje myślenie. „Nadzieja dla naszego wspólnego domu – tej tak bardzo wyzyskiwanej i zranionej Ziemi – oraz nadzieja dla wszystkich ludzi, opiera się na odmienności Boga. Jego wielkość jest inna” – podkreślił. Franciszek przypomniał, że i my w Roku Świętym „zaczynamy na nowo od tej Bożej oryginalności, która zajaśniała w Jezusie i która teraz zobowiązuje nas do służby, do miłowania po bratersku, do uznania siebie za maluczkich. I do dostrzegania najmniejszych, wysłuchania ich i bycia ich głosem”. Ojciec Święty wskazał, że to jest właśnie „nowy początek, nasz jubileusz! A my musimy zacząć od nowa”.

