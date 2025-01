Papież: pamiętajmy o matkach, którym odebrano dzieci

O bestialstwie wojny przypomniał Papież w rozważaniu na Anioł Pański w Światowy Dzień Pokoju. Pomyślmy o wszystkich mamach, których serca są pełne bólu, ponieważ ich dzieci zostały im odebrane przez przemoc, pychę i nienawiść – powiedział Franciszek.

Krzysztof Bronk - Watykan

Tematem papieskiego rozważania była dzisiejsza Ewangelia, która opowiada o przybyciu pasterzy do groty w Betlejem. Franciszek zachęcił do refleksji nad tym, co zobaczyli pasterze, czyli nad Dzieciątkiem Jezus, oraz nad tym, czego nie wiedzieli, czyli o sercu Maryi, które zachowywało i rozważało wszystkie te sprawy.

Bóg się narodził, aby nas zbawić

Papież przypomniał, że imię Jezus oznacza „Bóg zbawia”. Imię to wyraża Jego misję. „Pan bowiem przyszedł na świat, aby dać nam swoje życie. Pomyślmy o tym – mówił Franciszek – wszyscy ludzie są [czyimiś] dziećmi, ale nikt z nas nie wybierał, czy się narodzić. Bóg zaś postanowił, aby narodzić się dla nas: Jezus jest objawieniem Jego wiecznej i nieskończonej miłości, która przynosi światu pokój”.

Serce Maryi

Franciszek zauważył, że temu nowonarodzonemu Mesjaszowi, który objawia miłosierdzie Ojca, odpowiada serce Maryi, Dziewicy Matki. „To serce jest uchem, które usłyszało zwiastowanie archanioła Gabriela - mówił Papież - to serce jest dłonią Oblubienicy, podaną Józefowi; to serce jest objęciem, które otoczyło Elżbietę w jej starości. W sercu Maryi bije nadzieja odkupienia dla każdej istoty”.

Wojna łamie serca matek

Papież wskazał, że każda matka nosi w sercu swoje dzieci. Zachęcił, by w przypadającym dziś Światowym Dniu Pokoju pomyśleć właśnie o matkach. O tych, które się radują i tych, które są pełne bólu, bo ich dzieci zostały im odebrane. „Jakże piękny jest pokój, który raduje życie narodów! Jakże nieludzka jest wojna, która łamie serca mam!” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek zachęcił do krótkiego rachunku sumienia z tego, jak przeżywamy te święta. „Czy potrafię trwać w ciszy, aby kontemplować narodziny Jezusa? - pytał Papież - Czy staram się zachować w sercu to Wydarzenie, jego przesłanie dobroci i zbawienia? I jak mogę odpowiedzieć na tak wielki dar bezinteresownym gestem pokoju, przebaczenia, pojednania?”.