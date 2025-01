Papież udzielił chrztu: wiara to największy dar, jaki dajecie swym dzieciom

W Kaplicy Sykstyńskiej Franciszek udzielił chrztu 21 dzieciom watykańskich pracowników. Podczas Mszy Papież nie wygłosił homilii. Zachęcił jedynie, by modlić się za te mające przyjąć chrzest dzieci, aby wzrastały w wierze, prawdziwym człowieczeństwie i rodzinnej radości.

Krzysztof Bronk - Watykan

Na początku liturgii, witając przybyłe do Kaplicy Sykstyńskiej rodziny, Papież podkreślił, że ważne jest, aby podczas tej liturgii dzieci czuły się dobrze. „Jeśli są głodne, nakarmcie je piersią. Nakarmcie je, jeśli są głodne, aby nie płakały; jeśli jest im za gorąco, przebierzcie je... Ważne, by czuły się dobrze, ponieważ dziś to one tu rządzą, a my musimy im służyć sakramentem, modlitwami”.

Zwracając się do rodziców Franciszek podkreślił, że dziś wraz z Kościołem przekazują swym dzieciom największy dar: dar wiary.