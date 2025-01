Nowo ochrzczone dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież: oby wszystkie małżeństwa mogły przyjąć dar dzieci

Modlę się za wszystkie młode małżeństwa, aby mogły z radością przyjąć dar dzieci i doprowadzić je do chrztu – powiedział Papież pozdrawiając wiernych, którzy przybyli do Watykanu na południową modlitwę Anioł Pański. Franciszek nawiązał do porannej uroczystości w Kaplicy Sykstyńskiej, podczas której ochrzcił dzieci pracowników Stolicy Apostolskiej i Gwardii Szwajcarskiej.

Krzysztof Bronk - Watykan Ojciec Święty poinformował też wiernych o beatyfikacji, jaka miała dziś miejsce w Bazylice Laterańskiej. Przedstawiając postać nowego błogosławionego ks. Giovanniego Merliniego, misjonarza Krwi Chrystusa, Franciszek powiedział, że oddawał się on misjom ludowym i był roztropnym kierownikiem duchowym oraz posłańcem pokoju. Dlatego też zachęcił do modlitwy za jego wstawiennictwem w intencji pokoju na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i całym świecie. Modlitwa za ofiary pożarów w Kaliforni W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański Franciszek wspomniał też niszczycielskich pożarach w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii. Mieszkańców tego regionu zapewnił o swej bliskości i modlitwie.