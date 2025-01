Papież: niech kongres misyjny będzie dla Francji czasem nawrócenia

Papież przyjął na audiencji organizatorów Kongresu Misyjnego we Francji, który odbędzie w listopadzie w Bercy. Modlę się, aby był to czas nawrócenia i odnowy dla Francji – powiedział Ojciec Święty. Przypomniał, że kraj ten jest nazywany najstarszą córką Kościoła i wydał wielu świętych.

Krzysztof Bronk - Watykan

Papież zauważył, że to właśnie święci są świadectwem kreatywności, którą wprowadza Duch Święty. On zaprasza nas „do głoszenia Ewangelii nie tylko w ustalonych strukturach, ale wszędzie tam, gdzie są nasi bracia i siostry: do głoszenia Ewangelii w codzienności ich radości, ran, pytań”.

To Chrystus jest naszą nadzieją

Franciszek przypomniał, że przeżywany obecnie Rok Święty zobowiązuje nas do bycia świadkami nadziei. Przyznał, że nadzieja często jest dziś wystawiana na próbę. „Nasz świat – powiedział - jest naznaczony wojną i wieloma niesprawiedliwościami, jest rozdarty przez indywidualizm. Wszystko to często rodzi zwątpienie, lęk przed przyszłością, a nawet rozpacz. Ale my, chrześcijanie, przynosimy pewność: Chrystus jest naszą nadzieją. On jest drzwiami nadziei, zawsze”.

Nadzieją trzeba się dzielić

Papież podkreślił, że nadzieja, którą daje nam wiara w Chrystusa nie jest naszą własnością. Jest ona darem, którym musimy się dzielić, światłem, które trzeba przekazywać.

Pomóżcie młodym wzrastać w wierze

Franciszek zwrócił też uwagę na potrzebę przekazywania Ewangelii ludziom młodym. Oni są pierwszymi pielgrzymami nadziei, pragną sensu, autentyczności i prawdziwych spotkań. „Pomóżcie im wzrastać w wierze, ośmielać się do podejmowania odważnych wyborów, a także stawać się misyjnymi uczniami Jezusa, żywymi świadkami Ewangelii” – powiedział Ojciec Święty.