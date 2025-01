Papież: na świecie jesteśmy pielgrzymami, a nie panami

Papież przyjął na audiencji przedstawicieli fundacji związanej z włoską firmą ubezpieczeniową Cattolica. W przemówieniu podkreślił, że pieniądze przynoszą więcej korzyści, gdy są inwestowane dla dobra innych.

Krzysztof Bronk - Watykan

Cattolica powstała w 1896 r., czerpiąc inspirację z katolickiego nauczania społecznego, a w szczególności ze społecznej encykliki Leona XIII Rerum novarum. Od kilku lat należy do międzynarodowej grupy Generali.

Ekonomia to troska o dom

W przemówieniu do przedstawicieli Fundacji Papież nawiązał do przeżywanego obecnie Jubileuszu i jego hasła: pielgrzymi nadziei. Chodzenie po świecie jako pielgrzymi przypomina nam, że nie jesteśmy panami tego świata, ale jego stróżami. Naszym zadaniem jest troska o wspólny dom. Taki też jest pierwotny sens pojęcia „ekonomia”. Oznacza ono mądre gospodarowanie swoim domem.

Ciekawe, że nie wolno o tym mówić

W dodanych od siebie słowach Franciszek zauważył, że w zakresie inwestycji panuje dziś bardzo zła sytuacja. W niektórych krajach inwestycje, które przynoszą największe dochody to fabryki broni, inwestycje w zabijanie. Papież podkreślił, że jest to szaleństwo, ponieważ takie inwestycje nigdy nie będą służyły ludziom. Co więcej, sprawiają one, że nasze serca się starzeją, są coraz bardziej przytłoczone i zatwardziałe, głuche na głos ubogich. „Kiedy trzeba coś odrzucić, to najpierw odrzuca się ubogich. Ciekawe, że nie wolno o tym mówić” – dodał od siebie Papież.

Ufajmy Opatrzności

Zachęcił zebranych, by w obliczu kryzysu, który dotyka dziś edukacji i zatrudnienia, nieustannie odnawiali w sobie zaufanie do Bożej Opatrzności, która z miłością kieruje historią, wzywając do budowania sprawiedliwej przyszłości.

Franciszek podziękował też fundacji za wszelkie inicjatywy solidarnościowe. „Szczególnie chwalę te, które wspierają rodziny i młodzież” – dodał Papież.