Papież: Maryja jest bramą, przez Nią przyszedł Chrystus

Bóg stał się jednym z nas w łonie Maryi, a my, którzy otworzyliśmy Drzwi Święte, aby rozpocząć Jubileusz, przypominamy sobie dzisiaj, że „Bramą jest Maryja, przez którą na ten świat wszedł Chrystus” – powiedział Papież podczas Eucharystii w Bazylice Watykańskiej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jej też zawierzył rozpoczynający się Rok Jubileuszowy oraz cały świat, „aby wreszcie zrodził się pokój dla wszystkich narodów Ziemi”.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek podkreślił, że na początku nowego roku warto zwrócić oczy na Maryję, Ona bowiem prowadzi nas do Jezusa, a zarazem zanurza nas w Misterium Bożego Narodzenia. To właśnie w tym kontekście Papież przywołał słowa św. Ambrożego, który nazywa Maryję bramą, przez którą Chrystus przyszedł na świat.

Bóg to nie mglista idea, ma oblicze i imię

Papież oparł swą homilię na słowach św. Pawła, który w Liście do Galatów podsumowuje tajemnicę wcielenia słowami: „zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty”. Franciszek zauważa, że Apostoł wyrażając się w ten sposób, „niemal czuje potrzebę przypomnienia nam, że Bóg stał się prawdziwie człowiekiem poprzez ludzkie łono. Istnieje pokusa, która urzeka dziś bardzo wielu ludzi, ale która może również uwieść wielu chrześcijan: wyobrazić sobie lub wytworzyć ‘abstrakcyjnego’ Boga, związanego z mglistą ideą religijną, z jakąś przelotną dobrą emocją”. Syn Boży tymczasem zrodził się z Niewiasty, ma oblicze i imię, przychodzi z wysokości nieba, ale zamieszkuje w głębinach ziemi.

Bóg zechciał być zależny od Matki

Ojciec Święty podkreślił, że Pawłowe słowa „zrodzony z niewiasty”, potwierdzają również człowieczeństwo Chrystusa. Rodząc się jak wszystkie stworzenia, objawia się w kruchości Dzieciątka. Pasterze, którzy poszli zobaczyć to, co zapowiedział im Anioł, nie znaleźli nadzwyczajnych znaków, lecz bezbronne, kruche niemowlę potrzebujące opieki matki, otulenia i mleka, pieszczot i miłości.

Cytując „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, Papież przypomniał, że Mądrość Boża „choć mogła, nie chciała oddać się ludziom wprost, lecz przez Najświętszą Dziewicę. Jezus nie chciał przyjść na świat w wieku dojrzałym, bez zależności od kogokolwiek, lecz jako biedne dzieciątko, zależne od starań i opieki Matki Najświętszej”.

Bóg objawia się w człowieczeństwie Jezusa

Papież zaznaczył, że ten wybór Boga, wybór małości i ukrycia, przejawia się potem w całym życiu Jezusa. „Nigdy nie ulegnie On pokusie boskiej mocy, aby czynić wielkie znaki i narzucać się innym, jak sugerował Mu szatan, ale objawi Bożą miłość w pięknie swojego człowieczeństwa, zamieszkując pośród nas, dzieląc zwykłe życie składające się z pracy i marzeń, okazując współczucie dla cierpień ciała i ducha, otwierając oczy niewidomym i dodając otuchy zagubionym w sercu. Jezus poprzez swoje kruche człowieczeństwo ukazuje nam Boga, który troszczy się o tych, którzy są słabi” – powiedział Franciszek.

Troszczyć się o każde życie

Nawiązując do rozpoczętego dziś roku podkreślił, że Chrystus, który jest Panem czasu, przebywa też w naszym czasie, również w tym nowym roku ze swoją miłującą obecnością. „Ten rozpoczynający się nowy rok – dodał Papież – zawierzmy więc Maryi, Matce Boga, abyśmy i my nauczyli się, tak jak Ona, odnajdywać wielkość Boga w małości życia. Abyśmy nauczyli się troszczyć o każde stworzenie zrodzone z niewiasty, przede wszystkim chroniąc cenny dar życia, tak jak czyni to Maryja: o życie w łonie matki, o życie dzieci, życie tego, który cierpi, życie ubogich, o życie osób starszych, tego kto jest samotny, kto jest umierający”.

Ochrona życia fundamentem cywilizacji

Franciszek przypomniał, że dziś przypada Światowy Dzień Pokoju. Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani do podjęcia tej zachęty, która wypływa z macierzyńskiego Serca Maryi: do strzeżenia życia, troski o życie zranione, przywracania godności życiu każdego ‘zrodzonego z niewiasty’. Jest to fundamentalna podstawa budowania cywilizacji pokoju. Z tego powodu ‘wzywam do zdecydowanego zaangażowania w promowanie poszanowania godności ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, tak aby każda osoba mogła miłować swoje życie i patrzeć w przyszłość z nadzieją’ (Orędzie na LVIII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2025 r.)”.

Zawierzmy się Maryi

Na zakończenie w dodanych od siebie słowach Papież przypomniał, że podczas Soboru Efeskiego, to wierni domagali się od biskupów ogłoszenia dogmatu o Maryi Bożej Rodzicielce. Dlatego zachęcił zebranych, by i oni na głos wyznali teraz tę prawdę wiary. „Powierzmy Jej ten nowy Rok Jubileuszowy – mówił Franciszek - powierzmy Jej nasze pytania, nasze troski, nasze cierpienia, nasze radości i wszystko to, co nosimy w sercu. Powierzmy Jej cały świat, aby odrodziła się nadzieja, aby wreszcie zrodził się pokój dla wszystkich narodów Ziemi”.