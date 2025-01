Papież: kobieta stanie na czele Gubernatoratu Watykańskiego

Papież Franciszek, w wywiadzie dla Fabio Fazio w programie „Che tempo che fa” na kanale Nove, ogłasza nową nominację kobiety za Spiżową Bramą: w marcu awans siostry zakonnej. Papież odpowiedział także na pytanie dotyczące planów nowej administracji przyszłego Prezydenta USA Donalda Trumpa w kwestii deportacji migrantów: „Jeśli tak się stanie, to będzie tragedia, nie można obarczać najuboższych kosztami nierówności w społeczeństwie”.

Salvatore Cernuzio – Watykan

Na początek ważna wiadomość: kobieta, siostra Raffaella Petrini, obecna sekretarz, od marca stanie na czele Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Następnie spojrzenie na świat: ból z powodu potencjalnej masowej deportacji migrantów w USA, radość z powodu rozejmu w Gazie, nadzieja na rozwiązanie konfliktu w postaci dwóch państw. Ponadto: przyjęcie migrantów, Jubileusz, otwarcie Drzwi Świętych w więzieniu, walka z wykorzystywaniem seksualnym, troska o zdrowie osobiste. To tematy związane z aktualnymi wyzwaniami świata, Kościoła i pontyfikatu, które Papież Franciszek poruszył w wywiadzie z dziennikarzem Fabio Fazio w programie „Che tempo che fa”, emitowanym 19 stycznia, na kanale Nove.

Już w 2022 roku Franciszek udzielił wywiadu dla tego samego programu, potem kolejnego w 2024 roku. Dziś odbył się nowy, trwający około godzinę, wywiad, który był również okazją do zaprezentowania autobiografii Papieża zatytułowanej „Spera” (dosł. miej nadzieję), przy której pracował dziennikarz Carlo Musso. Została ona wydana przez Mondadori w stu krajach: „Bardzo delikatna” praca pełna wielu opowieści „oddających sens tego, kim jestem” – powiedział Papież.

Siostra Petrini na czele Gubernatoratu

Papież – uspokajając najpierw w sprawie swojego ramienia po kontuzji w czwartek: „Lepiej się ono porusza” – ogłasza, że od marca, po przejściu na emeryturę kardynała Fernando Vergéza Alzagi, siostra Raffaella Petrini, obecna sekretarz, zostanie przewodniczącą Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Kolejna kobieta obejmie ważne stanowisko, po nominacji siostry Simony Brambilli na prefektkę Dykasterii ds. Życia Konsekrowanego. „Kwestia pracy kobiet w Kurii rozwijała się powoli. Została ona dobrze zrozumiana. Teraz mamy ich wiele” – komentuje Papież. Wyliczając funkcje powierzone kobietom w Watykanie, dodaje, że w marcu Przewodniczącą Gubernatoratu zostanie siostra zakonna. „Kobiety wiedzą, jak zarządzać lepiej od nas” – podsumowuje.

Plany masowej deportacji migrantów w USA

Papież Franciszek odpowiada na pytanie dotyczące Stanów Zjednoczonych, w kontekście spekulacji o możliwym planie masowej deportacji migrantów po zaprzysiężeniu prezydenta Donalda Trumpa. Możliwość tę Papież określa jako „tragedię”, ponieważ „obciąża biednych ludzi, którzy nie mają nic, kosztami nierówności w społeczeństwie”.

Przyjęcie migrantów i problem niskiego przyrostu naturalnego

W temacie migracji Papież Franciszek powtarza „cztery czasowniki” niezbędne do radzenia sobie z tym wyzwaniem: „Migrant powinien być przyjęty, trzeba mu towarzyszyć, promować i zintegrować go”. Ponownie porusza bliski mu temat niskiego przyrostu naturalnego, wskazując na Włochy, gdzie średnia wieku wynosi „46 lat”. Dodaje, że jeśli nie rodzą się dzieci to jest miejsce dla migrantów.

Rozwiązanie dwóch państw i znaczenie pokoju

W wywiadzie pojawia się również pytanie o wojnę na Bliskim Wschodzie, w związku z początkiem rozejmu w Gazie i uwolnieniem trzech kobiet będących zakładniczkami Hamasu. Podobnie jak po niedzielnej modlitwie Anioł Pański, Papież wyraża wdzięczność mediatorom: „Są wspaniali”. Następnie rozwija temat rozwiązania konfliktu przez utworzenie dwóch państw: „Uważam, że to jedyne rozwiązanie. Niektórzy są na to gotowi, inni nie”. „Pokój – dodaje – jest ponad wojną”, ale wymaga odwagi, bo „często się coś traci, ale zyskuje więcej”. Wojna natomiast zawsze „jest porażką” – podkreśla Papież, przypominając o wartości negocjacji i potępiając ogromne zyski przemysłu zbrojeniowego, prowadzące do zniszczenia.

Nie zapominać o więźniach

Papież mówi o nadziei, która znajduje się w centrum Jubileuszu: „To kotwica na plaży”, której można się trzymać – podkreśla, nawiązując do obrazu z homilii podczas otwarcia Drzwi Świętych w więzieniu Rebibbia. Gest bez precedensu, który Papież wykonał otwierając tam Drzwi Święte „ponieważ – jak dodaje – zawsze noszę w sercu więźniów”. „Nie zapominajcie o więźniach” – apeluje. „Wielu na wolności jest bardziej winnych od nich”.

Wstyd i ból z powodu Shoah

Na kilka dni przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, obchodzonym 27 stycznia, w rocznice wyzwolenia Auschwitz, Papież mówi o „współczuciu i wstydzie” wobec tej tragedii, którą mógł poznać osobiście podczas wizyty w Auschwitz w 2016 roku, jak również przez opowieści, filmy i świadectwo „wielkiej damy” Edith Bruck, 92-letniej węgierskiej poetki ocalałej z Zagłady.

Wykorzystywanie, młodzież, grzechy

Wywiad porusza również inne kwestie: wykorzystywanie seksualne, „bardzo wielkie zło”, z którym trzeba „walczyć z całych sił”; problemy młodzieży, której należy towarzyszyć; bliskość wobec „wszystkich, wszystkich, wszystkich”, bez „koncentrowania się wyłącznie na grzechach cielesnych”. „Czuję odrazę, kiedy niektórzy w spowiedzi szukają zawsze tego” – mówi Papież. Powtarza: „Nie ma grzechu, który nie mógłby być przebaczony; nie ma. Ponieważ Bóg chce mieć nas wszystkich przy sobie, jako dzieci, jako braci między sobą”.

„Pierwsze potknięcie” w Kaplicy Sykstyńskiej

Papież Franciszek ujawnia na koniec ciekawe anegdoty, takie jak „pierwsze potknięcie” na stopniu Kaplicy Sykstyńskiej zaraz po wyborze, gdy podchodził do kardynała na wózku inwalidzkim: „Nieomylny Papież rozpoczął od upadku: potknął się!” – powiedział Franciszek. Na zakończenie wywiadu wyraził prośbę na Rok Święty: „Nie pozwólcie, by ta okazja wam umknęła. Naprzód i odważnie. I nie traćcie poczucia humoru”.