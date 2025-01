Papież: kiedy nawiązujemy relację z Bogiem, nasze życie rozkwita

Relacja z Bogiem zawsze sprawia, że ludzie rozkwitają na nowo – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie przedstawicieli francuskiego stowarzyszenia Écoles de Vie(s). Realizuje ono projekty edukacyjne, w których centrum znajduje się Ewangelia i społeczne nauczanie Kościoła. „Poprzez swoje zaangażowanie głosicie, że nikt nie jest bezwartościowy, nikt nie jest niegodny, że każde istnienie jest darem od Boga, który należy przyjąć z miłością i szacunkiem” – powiedział Franciszek.

Krzysztof Bronk - Watykan

Podkreślił on, że takiej postawy uczy nas Jezus, który sam wychodził na spotkanie ludziom chorym, odrzuconym i wykluczonym. Nie tylko się do nich zwracał, ale nawiązywał z nimi kontakt i wprowadzał nowe spojrzenie na sytuację, w jakiej się znajdowali. „Dla Niego – powiedział Papież – każda ludzka kondycja, nawet ta naznaczona poważnymi ograniczeniami, jest zaproszeniem do nawiązania wyjątkowej relacji, wyjątkowej relacji z Bogiem, która sprawia, że ludzie rozkwitają na nowo. I to jest ważne: relacja z Bogiem zawsze sprawia, że ludzie rozkwitają na nowo, zawsze!”

Każde życie ma sens

Franciszek wskazał też na znaczenie projektów edukacyjnych, skierowanych do młodych, którzy pomimo swych ograniczeń, są pełni nieoczekiwanego potencjału. Właśnie dla nich trzeba tworzyć przestrzenie, w których w pełni mogą się wyrazić. „Wasze zaangażowanie pozwala im odkryć, że ich życie ma sens i że mają do odegrania wyjątkową rolę w społeczeństwie” – dodał Papież. Podkreślił też potrzebę przywrócenia centralnego miejsca osoby. Tylko w ten sposób będzie można budować prawdziwie sprawiedliwe i spójne społeczeństwo.