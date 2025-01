Papież do Zgromadzenia Księży Misjonarzy: niech św. Wincenty inspiruje młodych ludzi!

W liście do ks. Tomaža Mavriča, przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy, założonego przez św. Wincentego a Paulo 400 lat temu, Papież podkreśla znaczenie „służby Chrystusowi w ubogich dla odnowy Kościoła”, zachęca zakonników do naśladowania misyjnego zapału ich założyciela i wyraża nadzieję, że wincentyński charyzmat zainspiruje ludzi młodych.

Vatican News

„Modlę się, aby ta ważna rocznica była okazją do wielkiej radości i odnowionej wierności pojęciu misyjnego bycia uczniem, opartego na naśladowaniu szczególnej miłości Chrystusa do ubogich” – napisał Franciszek w liście do przełożonego generalnego Zgromadzenia Misji, świętującego 400-lecie istnienia. Rodzina zakonna została założona 17 kwietnia 1625 r., ale św. Wincenty uważał, że faktyczną datą jej powstania był 25 stycznia 1617 r. gdyż to wówczas rozeznał on powołanie do niesienia Ewangelii ubogim.

Służba Chrystusowi w ubogich

W liście Franciszek, przypominając początki zgromadzenia misyjnego, porusza temat duchowego dziedzictwa, apostolskiej gorliwości i duszpasterskiej troski, jakie św. Wincenty a Paulo pozostawił Kościołowi. Ojciec Święty wyraża też nadzieję, że zgromadzenie także współcześnie będzie inspirowało młodych ludzi. „Mam nadzieję, że obchody czwartego stulecia podkreślą znaczenie wizji św. Wincentego dotyczącej służby Chrystusowi w ubogich dla odnowy Kościoła naszych czasów w misyjnym podążaniu i pomaganiu potrzebującym i opuszczonym na wielu peryferiach naszego świata i na marginesie powierzchownej i «jednorazowej» kultury” – pisze. Podkreśla, że przykład św. Wincentego może „w szczególny sposób inspirować młodych ludzi, którzy ze swoim entuzjazmem, hojnością i troską o budowanie lepszego świata, są powołani do bycia śmiałymi i odważnymi świadkami Ewangelii wśród swoich rówieśników i gdziekolwiek się znajdują”.

Śladami założyciela

W swoim liście Ojciec Święty zapewnił też członków Rodziny Wincentyńskiej, na którą składa się ponad 100 różnych gałęzi wspólnot kapłańskich, zakonnych i świeckich, o swojej modlitwie, aby „zainspirowani przez swojego założyciela, nadal kształtowali swoje życie i swoją pracę zgodnie z wezwaniem do pokory i apostolskiej gorliwości, które skierował do pierwszych członków zgromadzenia”. Przypomniał przy tym zachęte św. Wincentego a Paulo do pokornego i odważnego służenia najuboższym, w których objawia się sam Chrystus.