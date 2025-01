Papież dziękuje za zawieszenie broni w Gazie

Izraelczycy i Palestyńczycy mają potrzebę jasnych znaków nadziei – powiedział Papież Franciszek po modlitwie Anioł Pański. Przypomniał stanowisko Stolicy Apostolskiej o potrzebie dwóch państw. Zaznaczył jak ważny jest dialog, pojednanie i pokój.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Dziękując za mediacje ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy Papież wyraził wdzięczność wszystkim mediatorom. Podkreślił jak ważna to jest praca, która ma na celu osiągnięcie pokoju. Franciszek podziękował także wszystkim stronom zaangażowanym w osiągnięcie rozejmu. Wyraził nadzieję, że to, co zostało uzgodnione, będzie natychmiast respektowane przez strony i że wszyscy zakładnicy będą mogli w końcu wrócić do domu i odzyskać swoich bliskich. „Modlę się za nich i ich rodziny” – powiedział i dodał, że ma również nadzieję, że pomoc humanitarna dotrze do mieszkańców Strefy Gazy, którzy tak pilnie jej potrzebują.

Ojciec Święty podziękował za to, że w roku jubileuszowym zostali uwolnieni więźniowie na Kubie. Wyraził nadzieję, że w nadchodzących miesiącach nadal będą podejmowane tego rodzaju inicjatywy w różnych częściach świata, a budzą one zaufanie w drodze jednostek i narodów.

Nawiązując do rozpoczętego wczoraj Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Franciszek podkreśli jak wielką wartością jest pełna jedność uczniów Jezusa.

Papież pozdrowił pielgrzymów przybyłych na audiencję, w tym Siostry Augustianki, które przybyły z Polski do Rzymu. Na koniec Ojciec Święty prosił o modlitwę o pokój na Ukrainie, Mjanmie i tak gdzie trwają wojny i konflikty.