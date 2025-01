Donald Trump (2025 Getty Images)

Papież do Trumpa: niech Bóg obdarzy Pana mądrością, siłą i ochroną

Papież skierował przesłanie do nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W dniu jego zaprzysiężenia Franciszek zapewnił Donalda Trumpa o swych modlitwach, aby Bóg obdarzył go „mądrością, siłą i ochroną w wypełnianiu jego zaszczytnych obowiązków”, a zarazem wspierał go w promowaniu pokoju i pojednania między narodami.

Krzysztof Bronk - Watykan Z okazji zaprzysiężenia Pana na czterdziestego siódmego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, składam Panu serdeczne pozdrowienia i zapewniam o moich modlitwach – napisał do Ojciec Święty. Powołując się na ideały Ameryki jako kraju „możliwości i gościnności dla wszystkich”, wyraził nadzieję, że pod przywództwem Donalda Trumpa „naród amerykański będzie prosperował i zawsze dążył do budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na nienawiść, dyskryminację czy wykluczenie”. W przesłaniu na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa Papież wspomniał też o licznych wyzwaniach, przed którymi stoi dziś ludzkość, w tym o pladze wojny. Z tego względu prosi Boga, aby kierował wysiłkami amerykańskiego przywódcy w promowaniu pokoju i pojednania między narodami. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.