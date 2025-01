Wizyta Papieża u Romów na Słowacji (AFP or licensors)

Papież do Romów w 600-lecie ich przybycia do Hiszpanii

Jesteście umiłowanymi córkami i synami Boga, jesteście umiłowanymi dziećmi Maryi – napisał Franciszek w przesłaniu z okazji 600. rocznicy przybycia Romów do Hiszpanii. Papież zachęcił ich do włączenia się w dzieło ewangelizacji, a w szczególności do przekazywania wiary nowym pokoleniom. Zapewnił, że moc Ewangelii oczyści i wzmocni ich wartości i kulturę.

Krzysztof Bronk - Watykan Papież zaznaczył na wstępie, że z okazji przypadającej w tym roku rocznicy, chce okazać Romom swoją sympatię, wyrazić uznanie dla ich wartości i zachęcić, by stawiali czoło przyszłości z nadzieją. Bóg stał się koczownikiem „Zdaję sobie sprawę – napisał – że wasza historia była naznaczona niezrozumieniem, odrzuceniem i marginalizacją. Ale nawet w najtrudniejszych chwilach odkrywaliście bliskość Boga". Franciszek podkreślił, że Bóg pielgrzymuje wraz ludźmi, a nawet stał się koczownikiem. Dzieciątko Jezus narodziło się w Betlejem w czasie wędrówki i było zagrożone prześladowaniami. Osiągnięcia ostatnich lat Papież dodał zarazem, że należy docenić wysiłki poczynione w ostatnich dziesięcioleciach przez ludność romską, Kościół i całe społeczeństwo hiszpańskie, aby wejść na nową drogę w kierunku integracji, która szanuje romską tożsamość. Franciszek podkreślił, że te wysiłki wydają już pozytywne owoce, ale nadal muszą być kontynuowane, ponieważ nadal istnieją uprzedzenia, które należy przezwyciężyć, i bolesne sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć. W Kościele nie musicie się wyrzekać swej kultury Franciszek zacytował słowa Pawła VI, który zadeklarował w 1965 r., że Romowie znajdują się w sercu Kościoła. Papież powiedział, że również i dziś Kościół pragnie szeroko otwierać swoje drzwi, aby wszyscy mogli czuć się w nim jak w domu. W Kościele można bowiem wzrastać w wierze chrześcijańskiej, nie wyrzekając się najlepszych wartości swojej kultury. Ewangeliczne wartości Romów Papież zauważył, że również Romowie mogą wiele wnieść do Kościoła i społeczeństwa. Wiele wartości, z którymi identyfikują się jako naród, ma charakter nie tylko ewangeliczny, ale także proroczy i kontrkulturowy. Wspomniał tu m.in. o szacunku dla starszych i rodziny, umiejętności zachowania radości i świętowania, trosce o stworzenie, świadomości, że człowiek jest pielgrzymem w drodze do nieba. „Dlatego zapraszam was – napisał Franciszek - do wspólnego ewangelizowania, do szerzenia radości życia wiarą chrześcijańską, nadzieją i miłością, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy mają trudności ze znalezieniem Boga".