2025.01.10 Papież z podopiecznymi Klinki Onkologii i Hematologii z Wrocławia (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież do polskich dzieci: jesteście dla mnie nadzieją!

Wy, drogie dzieci i droga młodzieży, jesteście dla mnie znakami nadziei. Ponieważ jestem pewien, że Jezus jest obecny w was. A tam, gdzie On jest, jest nadzieja – mówił Papież Franciszek do podopiecznych Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, których przyjął w piątek rano na audiencji.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Pacjenci wraz z rodzicami i personelem medycznym pielgrzymują do Rzymu z okazji Roku Świętego. W ramach pielgrzymki, zostali przyjęci na audiencji u Ojca Świętego, który nie krył radości ze spotkania. „Idąc na spotkanie z wami, czułem w sercu radość, ponieważ będziemy mogli wzajemnie obdarować się nadzieją i miłością" – mówił. Młodzi przyjaciele Jezusa „Jezus z miłości wziął na siebie nasze cierpienia, więc i my, dzięki Jego miłości, możemy zjednoczyć się z Nim, gdy cierpimy" – mówił Ojciec Święty do młodych polskich pielgrzymów. Przypomniał im, że jako ci, których sam Jezus wybrał na Swoich przyjaciół, mogą z Nim dzielić nie tylko swoje cierpienia, ale też radości. „Kolejnym dowodem przyjaźni Jezusa wobec was jest miłość i stała obecność waszych rodziców, jest delikatny i czuły uśmiech lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, którzy troszczą się o was i pracują nad poprawą waszego zdrowia, byście nie tracili marzeń i nadziei" – dodał Franciszek. Pomocnicy Papieża Następnie Ojciec Święty poprosił młodych ludzi, by zgodzili się pomóc mu w służeniu Kościołowi. „Czy wiecie jak? Ofiarując choć czasem swoje modlitwy i cierpienia w intencji Papieża. Bardzo wam za to dziękuję!" – mówił. Franciszek zachęcił ich także do wsparcia go w modlitwie za chore lub ranne dzieci, pozbawione opieki medycznej. Zapewnił zebranych o swojej modlitwie, za wstawiennictem Niepokalanego Serca Maryi.