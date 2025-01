Papież na jubileuszowej audiencji (AFP or licensors)

Papież do Polaków: Rok Święty okazją do zmiany życia

Na pierwszej z jubileuszowych audiencji sobotnich papież przypomniał, że są one dla pielgrzymów przybywających z całego świata do Rzymu okazją, aby szukać nowego początku. Franciszek wskazał, że Jubileusz jest możliwością, by wszystko zacząć od Boga.

Beata Zajączkowska – Watykan Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, Ojciec Święty przypomniał o znaczeniu Roku Świętego. „Pozdrawiam serdecznie polskich pielgrzymów – mówił Franciszek. – Rok Święty jest okazją, by zmienić życie, przewartościować swoje myślenie, zacząć na nowo, ucząc się od Jezusa i pokładając nadzieję w Bogu. Taki jest też sens jubileuszowych pielgrzymek. Zachęcam was do obfitego korzystania z łaski Roku Świętego. Z serca wam błogosławię". Sobotnie audiencje jubileuszowe stanowią dodatkową okazję dla pielgrzymów nadziei, by móc spotkać się z Ojcem Świętym. Kolejne spotkania planowane są w soboty 1 i 15 lutego, 1 i 15 marca, 5 kwietnia, 10 i 31 maja, 14 czerwca. Sobotnie audiencje nie będą się odbywać w lipcu i sierpniu. Zostaną wznowione 6 września, a kolejne planowane są na 27 września, 4 i 25 października, 8 i 22 listopada, 6 i 20 grudnia.