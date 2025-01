Papież do dziennikarzy o życiu w prawdzie i jej komunikowaniu

Czy jesteś prawdziwy? Nie tylko to, co mówisz. Ale czy ty, w swoim wnętrzu, jesteś prawdziwy – pytał dziś Papież Franciszek dziennikarzy podczas Jubileuszu świata mediów.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Papież Franciszek podkreślił, że komunikować się to wyjść trochę z siebie, dać siebie drugiemu. Co więcej „komunikacja to nie tylko wyjście, ale także spotkanie z drugim”.

Ojciec Święty dodał, że umieć się komunikować to wielka mądrość. Podkreślił, że praca dziennikarzy jest pracą, która buduje społeczeństwo, buduje Kościół, o ile jest prawdziwa.

Ojciec Święty podczas spotkania z dziennikarzami

„Ojcze, zawsze mówię prawdziwe rzeczy” – cytuje Papież jednego z dziennikarzy. I dodaje pytanie: „Ale czy jesteś prawdziwy? Nie tylko to, co mówisz? Ale czy ty, w swoim wnętrzu, jesteś prawdziwy?”

„Komunikowanie się jest Boską rzeczą” - powiedział Franciszek i zaznaczył, że przykładem jest komunikacja między Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Dziennikarze na Jubileuszu świata mediów

Papież podziękował dziennikarzom za ich pracę i udzielił apostolskiego błogosławieństwa.