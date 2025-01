Papież: dbanie o bezpieczeństwo na drogach, to forma ochrony życia

O przeżywaniu życia jako nieustannej wędrówki, a także o potrzebie edukacji i troski o środowisko w korzystaniu z samochodów mówił Ojciec Święty podczas spotkania z członkami włoskiego Automobilklubu.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Najważniejsze w pielgrzymowaniu jest określenie celu i wykonanie wszystkich niezbędnych kroków, aby go osiągnąć, nie ulegając po drodze rozproszeniu, nie marnując cennych sił na cele drugorzędne, unikając błądzenia” – mówił Papież Franciszek do przedstawicieli ACI (Automobile Club d’Italia), nawiązując do trwającego Roku Jubileuszowego.

Jubileusz okazją do nowego wytyczenia życiowej drogi

Ojciec Święty zauważył, że pielgrzymowanie obarczone jest ryzykiem zgubienia obranej drogi i poczuciem zagubienia. Zachęcił jednak, by potraktować to ryzyko jako okazję do nowego początku. Bowiem w tym kontekście jubileusz może dla każdego stać się „odpowiednim momentem na ponowne wytyczenie drogi swojego życia, wskazanie kluczowych etapów, których nie wolno pominąć, oraz tych, które mogą stać się przeszkodą w osiągnięciu celu”. Przypomniał, że człowiek nie jest stworzony do stania w miejscu, bowiem wówczas ulega zepsuciu, podobnie do stojącej wody. Zaś ciągłe zaczynanie od nowa określił „rodzajem mistyki” codziennego życia.

Edukacja drogowa – formą obrony życia

Następnie Papież poruszył temat edukacji drogowej i przestrzegania przepisów, które są „cennym wkładem w kształtowanie postaw odpowiedzialnego obywatelstwa” a także sposobem promowania i obrony życia. „Jest to program, ale przede wszystkim obowiązek” – mówił, odnosząc się do projektu „Zero ofiar na drodze”, promowanego we Włoszech.

Potrzeba pilnych działań na rzecz ochrony środowiska

„Liczba pojazdów, zużycie nieodnawialnej energii, koszt paliwa, zanieczyszczenie i korki to niektóre z czynników, które niewątpliwie wpływają na nasz wspólny dom i jego mieszkańców. Stawką jest jakość życia!” – alarmował Ojciec Święty. Zaapelował o pilne podjęcie działań, które stawią czoła tym wyzwaniom i pochwalił rozwiązania technologiczne, które już powodują zmniejszenie szkodliwości środków transportu. „Trzeba mieć szeroką wizję, poszukując, tak jak już to robicie, współpracy i wspólnych działań, które przyniosą korzyści wszystkim, czyniąc mobilność naprawdę zrównoważoną i dostępną” – zachęcił.