Papież: dawajcie siebie bezinteresownie

Być księdzem to być drugim Chrystusem, to stać się błotem w płaczu ludzi. […] A kiedy zobaczycie ludzi w rozsypce, ofiarujcie im kawałki siebie, tak jak Chrystus czyni w Eucharystii - wskazał Ojciec Święty podczas spotkania ze wspólnotą seminarium z Walencji.

ks. Marek Weresa – Watykan

Papież Franciszek na początku przemówienia nawiązał do tragicznych wydarzeń związanych z powodzią, która nawiedziła część Hiszpanii w minionym roku. Powiedział, że „smutek i żałoba, pomimo swojej surowości, otwierają nas na nadzieję, ponieważ zmuszając nas do sięgnięcia dna i pozostawienia za sobą wszystkiego, co wydawało się nas podtrzymywać, pozwalają nam iść dalej”. Dodał, że takie doświadczenie można przeżywać tylko przy pomocy drugiego człowieka, dzięki pomocy tak wielu osób.

Ojciec Święty przypomniał o trwającym Roku Jubileuszowym, który jest poświęcony nadziei. Powiedział, że nadzieja nie jest równoznaczna z optymizmem, który jest „lekkim wyrażeniem”. Cierpiących ludzi nie możemy pocieszać frazesami. „Nasza nadzieja ma imię Jezus, ten Bóg, który nie brzydził się naszym błotem i który zamiast ratować nas przed błotem, sam stał się dla nas błotem” - zaznaczył.