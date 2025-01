Papież: Bóg znajduje tysiąc sposobów, aby dotrzeć do każdego z nas

Podczas niedzielnego rozważania przed modlitwą Anioł Pański, Ojciec Święty przypomniał, że Pan Bóg otwiera, „nawet w najciemniejszych nocach ludzkości, okna światła, którego ciemność nie może zasłonić”. „Jest to rzeczywistość, która nas pociesza i dodaje nam odwagi, zwłaszcza w czasach takich jak nasze, gdzie tak bardzo potrzeba światła, nadziei i pokoju, gdzie ludzie czasami tworzą tak skomplikowane sytuacje, że wydaje się niemożliwe, aby się z nich wyjść” - wskazał.

ks. Marek Weresa – Watykan

Papież Franciszek na początku rozważania – nawiązując do niedzielnej Ewangelii, mówiącej o Jezusie, „Słowie, które stało się ciałem” – wskazał, że jest to przypomnienie o tym, jak miłość Boga jest potężna. Nic nie jest w stanie jej pokonać; mimo przeciwności i odrzucenia, nadal oświetla naszą drogę.

Tą prawdę przypomina Boże Narodzenie. Syn Boży, który stał się człowiekiem pokonuje tak wiele podziałów. Zwycięża zamknięcie umysłów i serc „wielkich Jego czasów”. „Dzieli skromne życie Maryi i Józefa, którzy przyjmują Go i wychowują z miłością, ale z ograniczonymi możliwościami i w trudach tego, kto nie ma środków” - wskazał. Jezus jest tym, który w spotkaniu z pasterzami – ludźmi, których serca naznaczone są surowością życia i doświadczeniem pogardy społeczeństwa – daje Siebie jako kruchego i bezbronnego. Następnie w spotkaniu z Mędrcami, którzy przynagleni spotkaniem z Nim, podejmują daleką podróż i znajdują Go w domu zwykłych ludzi, w wielkim ubóstwie.

Ojciec Święty wskazał, że dzisiejsze słowo Boże wzywa nas do naśladowania Boga miłości, bycia Jego świadkami w każdym kontekście życia. Pan Bóg „zaprasza nas, abyśmy nie bali się zrobić pierwszego kroku, otwierając na oścież jaśniejące okna bliskości z tymi, którzy cierpią, okna przebaczenia, współczucia i ponownego pojednania, aby uczynić tę drogę jaśniejszą, bezpieczniejszą i dostępna dla wszystkich”.

To szczególne wezwanie nabiera znaczenia w kontekście rozpoczętego Jubileuszu 2025. Jest to ponaglenie, abyśmy byli „zwiastunami nadziei z prostym, ale konkretnym „tak” dla życia, z wyborami, które niosą życie. Uczyńmy to, wszyscy: to jest droga do zbawienia!